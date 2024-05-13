Наречений Геллі Беррі виклав у мережу її оголене фото

Акторка Геллі Беррі з нареченим. Фото: instagram.com/vanhunt/

Бойфренд акторки Геллі Беррі Ван Хант поділився пікантним знімком володарки "Оскара" на честь Дня матері. 54-річний музикант опублікував оголену фотографію актриси, на якій вона стоїть на балконі спальні свого будинку.

Знімок Хант показав у соціальній мережі.

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57-річна Геллі Беррі позує, притулившись сідницями до поруччя з кованого заліза.

"Щиро вітаю з Днем матері", — написав Хант під фото.

Акторка Геллі Беррі. Фото: instagram.com/vanhunt/

Акторка Геллі Беррі. Фото: instagram.com/vanhunt/

Публікація Ханта з’явилася через кілька місяців після того, як Геллі відсвяткувала його день народження. Пара оголосила про свої стосунки у вересні 2020 року. У актриси є 16-річна донька Нала Аріела зі своїм колишнім Габріелем Обрі та 10-річний син Масео-Роберт від шлюбу з Олів'є Мартінесом. Хант є батьком свого сина-підлітка Дрейка.

2022 року Геллі відкрилася журналу AARP The Magazine, висловивши переконання, що вона нарешті знайшла свого справжнього партнера.

У вересні 2020 року, під час пандемії COVID-19, колишня дівчина Бонда познайомилася з музикантом. Закохані вперше здивували спільною публічною появою на червоній доріжці 93-ї церемонії вручення премії "Оскар" на Union Station у Лос-Анджелесі у квітні 2021 року.

Нагадаємо, зірка "Бріджертонів" показала відверту фотосесію. А раніше Кендалл Дженнер засвітила ідеальну фігуру у пляжній зйомці.