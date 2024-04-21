Зендея примерила нежное платье.

Американская актриса Зендея. Фото: instagram.com/zendaya/

Американская актриса Зендея не перестает удивлять изысканными нарядами. В этот раз звезда примеряла нежно-розовое платье с вырезом и бантом.

Соответствующие фотографии она разместила в Stories на своей странице Instagram.

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Известная актриса произвела настоящий фурор во время премьеры фильма Challengers в Лос-Анджелесе. Звезда примерила нежно-розовое платье с эффектным вырезом на талии и завязанным бантом.

Американская актриса Зендея. Фото: instagram.com/zendaya/

Верх наряда напоминает укороченный топ в стиле поло, а бант соединяет его с юбкой в стиле 1950-х годов.

Объемную укладку с волнами Зендея украсила стильной повязкой в тон платья.

Американская актриса Зендея. Фото: instagram.com/zendaya/

Дополнила образ актриса розовыми лодочками на каблуке, золотыми украшениями и нюдовым освежающим макияжем.

О чем фильм Challengers

По сюжету ленты, героиня Зендеи — начинающая теннисистка Таша покидает спортивную карьеру из-за серьезной травмы. В то же время она сосредотачивается на тренировке своего коллеги Арта (Майк Фейст), в которого влюбляется.

Однако их отношения ждут настоящие испытания после того, как Арт попадет в Challenger-тур, где ему придется столкнуться с бывшим парнем Таши Патриком (Джош О'Коннор).

Лента выйдет на экраны 26 апреля.

Ранее звезда выгуляла белое платье, украшенное теннисными ракетками и бантом. А также Том Холланд и Зендея сходили на спортивное свидание.