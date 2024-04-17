Зендея в кружевном корсете от королевы свадебных платьев ошеломила образом на премьере

Актриса Зендея. Фото: Reuters

Актриса Зендея поразила нарядом во время премьеры своего фильма Challengers в Westwood Village Theatre в Лос-Анджелесе. 27-летняя актриса, играющая звезду тенниса, Ташу Дункан, пришла в черном корсетном образе Vera Wang с объемной розовой юбкой.

Об этом пишет Daily Mail.

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Верхняя часть платья от дизайнера, которую знают, как королеву свадебных платьев, была украшена смелым прозрачным кружевом, которое подчеркивало ее декольте. Зендея дополнил образ нежным макияжем и парой бриллиантовых сережек. Хотя актриса надевала костюмы, вдохновленные теннисом в пресс-туре, для этого случая она выбрала более кокетливый образ.

Актриса Зендея. Фото: Reuters

Актриса Зендея. Фото: Reuters

Актриса Зендея с Джошем О'Коннором и Майком Фейстом. Фото: Reuters

К ней присоединились коллеги по фильму Джош О'Коннор и Майк Фэйст.

Зендея играет в "Челленджерах" роль начинающей звезды тенниса, бросающей карьеру после серьезной травмы. Вместо этого она сосредотачивается на обучении своего коллеги Арта, которого играет Майк, в которого она влюбляется и выходит замуж.

Зендея работала с теннисистом и бывшим игроком Брэдом Гилбертом, чтобы подготовиться к этой роли.

Ранее актриса украсила обложку майского выпуска британского Vogue. А Том Холланд поделился своими чувствами к Зендее.