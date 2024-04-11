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Зваблива тенісистка — Зендея засвітила стрункі ноги на червоній доріжці

11 квітня 2024 13:24
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Зваблива тенісистка — Зендея засвітила стрункі ноги на червоній доріжці
Акторка Зендея. Фото: Reuters
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Акторка Зендея прибула на прем’єру "Челленджерів" на лондонській Лестер-сквер у яскравому образі. 27-річна зірка вигуляла білу сукню, прикрашену тенісними ракетками та бантом.

Про це пише Daily Mail.

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Її сукня з паєтками мала комірець і ґудзики спереду, а також плісировану спідницю з червоно-білими та синіми смужками, виготовлену із сітки, що нагадує тенісну. Вбрання мало відкриту спину та сміливий високий розріз, щоб продемонструвати її довгі ноги.

 

Акторка Зендея. Фото: Reuters
Акторка Зендея. Фото: Reuters

 

Акторка Зендея. Фото: Reuters
Акторка Зендея. Фото: Reuters

Доповнила образ парою білих підборів і додала діамантові сережки та відповідний браслет. Зірка заплела волосся в акуратну косу, закріпивши білим атласним бантом.

До неї приєдналися колеги за фільмом Джош О'Коннор і Майк Фейст.

Зендая грає в "Челленджерах" роль Таші Дункан, починаючої зірки тенісу, яка кидає кар’єру після серйозної травми. Замість цього вона зосереджується на навчанні свого колеги Арта, якого грає Майк, у якого вона закохується та виходить заміж.

 

Акторка Зендея з Джошем О'Коннором та Майком Фейстом. Фото: Reuters
Акторка Зендея з Джошем О'Коннором та Майком Фейстом. Фото: Reuters

Зендея працювала з тенісистом і колишнім гравцем Бредом Гілбертом, щоб підготуватися до цієї ролі. Цього тижня акторка прикрасила обкладинку травневого випуску британського Vogue.

"Я завжди граю дівчину у середній школі. І, зауважте, я ніколи не ходила до середньої школи. Тож відірватися від цього було освіжаючим. І це також було трохи страшно", — поділилася зірка.

Нагадаємо, Том Холланд розповів, за що обожнює Зендею. А раніше Зендея у звабливому образі знялась для глянцю.

Теніс
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Зендея

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