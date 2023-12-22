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Вспомнил войну в теплом Лос-Анджелесе — Потап выпустил новый трек

22 декабря 2023 14:10
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Вспомнил войну в теплом Лос-Анджелесе — Потап выпустил новый трек
Потап. Фото: instagram.com/realpotap/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Украинский рэпер Потап, который с самого начала полномасштабного вторжения живет за границей, выпустил трек о войне. Песня "Дождь" была создана в коллаборации с исполнителем Дядя Ваня.

Об этом музыкант рассказал в instagram.

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Дядя Ваня и Потап выпустили общий трек "Дождь". По словам исполнителей, эта песня — отражение реальных событий в Украине. Они пытались раскрыть историю через музыку и пытались прикоснуться к сердцам слушателей.

Потап рассказал, что на создание трека "Дождь" его вдохновило знакомство с украинским военным в самолете из Чикаго. Украинский защитник летел домой после протезирования в США, а Потап возвращался с благотворительного концерта.

"Мы разговорились с этим парнем, он рассказал мне, что по возвращении домой, несмотря на протез и травму, он планирует возвращаться в строй. Эта его бесстрашие, жажда продолжать защищать страну невероятно вдохновили меня. После этой встречи я и написал песню "Дождь", она об этом военном, а также о наших защитниках, прошедших сложный процесс протезирования", — рассказал рэпер.

Исполнитель в песне упоминает о мужестве украинских военных, в то время как сам находится в Лос-Анжелесе. 24 февраля 2022 года он встретил полномасштабное вторжение за границей, когда был в отпуске с женой Настей Каменских, и не захотел возвращаться домой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ПОТАП (@realpotap)

Украинцам понравилась песня

В комментариях под песней подписчики оставляли свой отклик на новый трек. В большинстве своем они довольны.

  • Таких историй много. Это еще одно доказательство нашей несокрушимости и жажды идти до конца – Победы! Крутая песня. С премьерой! Слава нашим воинам!
  • Музыка переделана ноченька Тины Кароль.
  • Приятно слушать.
  • Наконец что-то нормальное от Потапа.
  • Очень красивая и чувственная песня. Четко передает настроение реалий.

Напомним, недавно Потап заявил, кого из артистов поддерживает на Евровидении-2024.

Ранее Потап писал новую песню о деньгах и бедности в Барселоне.

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