Пробрил 10 лет - Бен Аффлек поразил новым образом

Актер Бен Аффлек. Фото: Reuters

Американский актер Бен Аффлек будто потерял 10 лет после того, как сбрил свою бороду. Звезда продемонстрировал свой новый образ, когда проводил время с сыном Самуэлем.

Об этом пишет Daily Mail.

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Папарацци подловили актера, когда тот держал баскетбольный мяч, а его сын тащил за собой рюкзак на колесах. Аффлек был одет в зеленую рубашку на пуговицах поверх темно-бордовой футболки с темно-бордовым пиджаком и темно-бордовыми туфлями хаки. Актер воспитывает сына, а также дочерей Серафину, 18 лет, и Вайолет, 15 лет, с бывшей супругой Дженнифер Гарнер.

Ранее поклонники актера были возмущены, узнав, что Бен хранил любовные письма от 54-летней Дженнифер Лопес во время своего 13-летнего брака с Гарнер. Инсайдеры опровергли любые мысли о том, что признание шокировало Гарнер, настаивая на том, что она рада за Аффлека и Лопес, с которыми дружит, а также спокойна в своих отношениях с Джоном Миллером.

"Бен хотел бы, чтобы внешний мир не знал о его любовных письмах, но он романтик, и, как бы сильно он ни любил Дженнифер, он никогда не забывал Джей Ло", — рассказал источник.

Напомним, украинка сняла клип для Джей Ло. А дочь Аффлека сменила кардинально образ.