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Дженніфер Лопес без білизни зворушила ніжностями з Беном Аффлеком

6 грудня 2023 09:25
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Дженніфер Лопес без білизни замилувала ніжностями з Беном Аффлеком
Співачка Дженніфер Лопес із Беном Аффлеком. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Співачка Дженніфер Лопес, Єва Лонгорія та Александра Даддаріо вразили гламурними образами на червоній доріжці заходу ELLE Women In Hollywood у Лос-Анджелесі. Спокусливі сукні та розкіш прикрас стали привидом для обговорення.

Про це пише Daily Mail.

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Сміливий образ Дженніфер Лопес

54-річна співачка Дженніфер Лопес завітала на вечірку, що відбулася в Nya Studios, одягнена в унікальний сріблястий нагрудник, який демонстрував її форми у всій красі. Топ був прикріплений до чорної максі-спідниці, яка облягала її фігуру. Зірка доповнила образ парою чорних туфель на підборах. Того вечора Дженніфер Лопес доповнила гламурний ансамбль парою яскравих діамантових сережок з алігаторами. До неї приєднався 51-річний чоловік Бен Аффлек, з яким вона демонструвала теплі почуття перед фотографами. Актор виглядав шикарно в чорному оксамитовому костюмі з краваткою.

 

Співачка Дженнфер Лопес. Фото: Reuters
Співачка Дженніфер Лопес. Фото: Reuters

 

Співачка Дженнфер Лопес з Беном Аффлеком. Фото: Reuters
Співачка Дженніфер Лопес із Беном Аффлеком. Фото: Reuters

 

Співачка Дженнфер Лопес з Беном Аффлеком. Фото: Reuters
Співачка Дженніфер Лопес із Беном Аффлеком. Фото: Reuters

 

Співачка Дженнфер Лопес з Беном Аффлеком. Фото: Reuters
Співачка Дженніфер Лопес із Беном Аффлеком. Фото: Reuters

 

Співачка Дженнфер Лопес. Фото: Reuters
Співачка Дженніфер Лопес. Фото: Reuters

 

Акторка Кейт Бекінсейл. Фото: Reuters
Акторка Кейт Бекінсейл. Фото: Reuters

 

Акторка Єва Лонгорія. Фото: Reuters
Акторка Єва Лонгорія. Фото: Reuters

 

Акторка Джоді Фостер. Фото: Reuters
Акторка Джоді Фостер. Фото: Reuters

Подія відзначила акторок ELLE Women in Hollywood 2023, які вносять творчі та культурні зміни в галузь, серед лауреатів Лопес, Лонгорія, Джоді Фостер.

48-річна зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія виглядала неймовірно в сріблястій максі-сукні. Її вбрання мало глибоке декольте та бретелі, прикрашені стразами.

Нагадаємо, найкрасивіший чоловік світу вийшов на червону доріжку зі звабливою дружиною.

Раніше під час презентації нової частини "Дюни" акторка отримала від фанатів по обличчю.

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