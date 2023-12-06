Дженніфер Лопес без білизни замилувала ніжностями з Беном Аффлеком

Співачка Дженніфер Лопес із Беном Аффлеком. Фото: Reuters

Співачка Дженніфер Лопес, Єва Лонгорія та Александра Даддаріо вразили гламурними образами на червоній доріжці заходу ELLE Women In Hollywood у Лос-Анджелесі. Спокусливі сукні та розкіш прикрас стали привидом для обговорення.

Про це пише Daily Mail.

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54-річна співачка Дженніфер Лопес завітала на вечірку, що відбулася в Nya Studios, одягнена в унікальний сріблястий нагрудник, який демонстрував її форми у всій красі. Топ був прикріплений до чорної максі-спідниці, яка облягала її фігуру. Зірка доповнила образ парою чорних туфель на підборах. Того вечора Дженніфер Лопес доповнила гламурний ансамбль парою яскравих діамантових сережок з алігаторами. До неї приєднався 51-річний чоловік Бен Аффлек, з яким вона демонструвала теплі почуття перед фотографами. Актор виглядав шикарно в чорному оксамитовому костюмі з краваткою.

Співачка Дженніфер Лопес. Фото: Reuters

Співачка Дженніфер Лопес із Беном Аффлеком. Фото: Reuters

Співачка Дженніфер Лопес із Беном Аффлеком. Фото: Reuters

Співачка Дженніфер Лопес із Беном Аффлеком. Фото: Reuters

Співачка Дженніфер Лопес. Фото: Reuters

Акторка Кейт Бекінсейл. Фото: Reuters

Акторка Єва Лонгорія. Фото: Reuters

Акторка Джоді Фостер. Фото: Reuters

Подія відзначила акторок ELLE Women in Hollywood 2023, які вносять творчі та культурні зміни в галузь, серед лауреатів Лопес, Лонгорія, Джоді Фостер.

48-річна зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія виглядала неймовірно в сріблястій максі-сукні. Її вбрання мало глибоке декольте та бретелі, прикрашені стразами.

Нагадаємо, найкрасивіший чоловік світу вийшов на червону доріжку зі звабливою дружиною.

Раніше під час презентації нової частини "Дюни" акторка отримала від фанатів по обличчю.