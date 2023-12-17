Изнасилование в вертолете — эксмужа Памелы Андерсон обвинили в преступлении

Барабанщик Томми Ли. Фото: instagram.com/tommylee/

Барабанщика Томми Ли неизвестная женщина обвиняет в изнасиловании в частном вертолете. Она рассказала, что до момента насилия звезда употреблял запрещенные вещества и алкоголь.

Об этом пишет TMZ.

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Жертва оставила свое имя в секрете, однако рассказала все подробности об преступление.

По ее словам, в 2003 году она вместе со звездой летела на экскурсию по окрестностям Сан-Диего на частном вертолете. Женщина лично знала пилота. Она добавила, что они вместе пили алкоголь и употребляли запрещенные вещества.

Томми Ли начал убеждать ее сесть к нему на колени, а затем начал сексуально добиваться. Музыкант целовал и общупывал ее тело.

Женщина попыталась закончить это и уйти, однако мужчина схватил ее посильнее. Позже снял штаны и пытался прижать ее голову к своим генеталиям.

Когда самолет сел в Лос-Анджелосе, музыкант вышел, а жертва улетела обратно в Сан-Диего.

Барабанщик Томми Ли. Фото: instagram.com/tommylee/

Теперь женщина требует материальной компенсации от Томми Ли. Она утверждает, что после сексуального насилия она страдала тревогами, депрессиями, ПТСР и другими проблемами.

Музыкант публично не комментирует обвинения.

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