Изнасилование в вертолете — эксмужа Памелы Андерсон обвинили в преступлении
Барабанщика Томми Ли неизвестная женщина обвиняет в изнасиловании в частном вертолете. Она рассказала, что до момента насилия звезда употреблял запрещенные вещества и алкоголь.
Об этом пишет TMZ.
Женщина подала заявление в суд
Жертва оставила свое имя в секрете, однако рассказала все подробности об преступление.
По ее словам, в 2003 году она вместе со звездой летела на экскурсию по окрестностям Сан-Диего на частном вертолете. Женщина лично знала пилота. Она добавила, что они вместе пили алкоголь и употребляли запрещенные вещества.
Томми Ли начал убеждать ее сесть к нему на колени, а затем начал сексуально добиваться. Музыкант целовал и общупывал ее тело.
Женщина попыталась закончить это и уйти, однако мужчина схватил ее посильнее. Позже снял штаны и пытался прижать ее голову к своим генеталиям.
Когда самолет сел в Лос-Анджелосе, музыкант вышел, а жертва улетела обратно в Сан-Диего.
Теперь женщина требует материальной компенсации от Томми Ли. Она утверждает, что после сексуального насилия она страдала тревогами, депрессиями, ПТСР и другими проблемами.
Музыкант публично не комментирует обвинения.
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