Депутаты пожаловались на шутки 95 квартала — детали скандала

Шутки оскорбляют военных — депутаты пожаловались на 95 квартал СБУ и прокуратуре
Нардепы пожаловались на выступление Студии "Квартал 95" генеральному прокурору Андрею Костину и главе Службы безопасности Украины Василию Малюку. По их мнению, шутка о ТЦК унижает честь и достоинство военнослужащих.
Об этом сообщила сопредседатель фракции Европейская солидарность Ирина Геращенко на своей странице в Telegram.
95 квартал унижает военных
Актеры студии решили подшутить над начальником Ровенского ТЦК, который крутил на рабочем месте романы с разными женщинами.
Почти весь номер юмористы целовались, а "начальник ТЦК" позволял себе похабное поведение по отношению к своим подчиненным. Комики объяснили такое поведение специальным шифром, который придумали для того, чтобы избежать утечки секретной информации.
Украинцы не оценили такого юмора и отметили, что своим "творчеством" артисты унижают честь украинцев в военной форме.
Возмутило выступление и народных депутатов, которые пошли на решительный шаг. Они направили депутатское обращение к главам Офиса Генпрокурора и СБУ с просьбой отреагировать на "публичные проявления препятствования законной деятельности ВСУ", а также "изготовление и распространение материалов, содержащих оскорбление чести и достоинства военнослужащих".
Аргументировали свое обращение к руководителям правоохранительных органов нардепы тем, что в выступлении 95 квартала "имели место страстные поцелуи изображаемых "военных коллег" на их "рабочих местах"", а также комики в пиксельной форме "вели себя в течение как минимум 9 минут дерзко и неприлично, а также произносили клишированные фразы, которыми унижали авторитет ВСУ".
По мнению депутатов, комики подрывают авторитет ВСУ в военное время и их действия подпадают под признаки преступлений. Они призвали генпрокурора и главу СБУ привлечь к ответственности всех виновных.
Напомним, Студия "Квартал 95" возмутила сеть шутками об уклонистах. А также Студия "Квартал 95" попала в скандал из-за оккупированного Скадовска.
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