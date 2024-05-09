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Шутки оскорбляют военных — депутаты пожаловались на 95 квартал СБУ и прокуратуре

9 мая 2024 11:35
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Депутаты пожаловались на шутки 95 квартала — детали скандала
Фрагмент выступления Студия "Квартал 95". Фото: instagram.com/kvartal95official/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Нардепы пожаловались на выступление Студии "Квартал 95" генеральному прокурору Андрею Костину и главе Службы безопасности Украины Василию Малюку. По их мнению, шутка о ТЦК унижает честь и достоинство военнослужащих.

Об этом сообщила сопредседатель фракции Европейская солидарность Ирина Геращенко на своей странице в Telegram.

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Актеры студии решили подшутить над начальником Ровенского ТЦК, который крутил на рабочем месте романы с разными женщинами.

Почти весь номер юмористы целовались, а "начальник ТЦК" позволял себе похабное поведение по отношению к своим подчиненным. Комики объяснили такое поведение специальным шифром, который придумали для того, чтобы избежать утечки секретной информации.

Украинцы не оценили такого юмора и отметили, что своим "творчеством" артисты унижают честь украинцев в военной форме.

Возмутило выступление и народных депутатов, которые пошли на решительный шаг. Они направили депутатское обращение к главам Офиса Генпрокурора и СБУ с просьбой отреагировать на "публичные проявления препятствования законной деятельности ВСУ", а также "изготовление и распространение материалов, содержащих оскорбление чести и достоинства военнослужащих".

Аргументировали свое обращение к руководителям правоохранительных органов нардепы тем, что в выступлении 95 квартала "имели место страстные поцелуи изображаемых "военных коллег" на их "рабочих местах"", а также комики в пиксельной форме "вели себя в течение как минимум 9 минут дерзко и неприлично, а также произносили клишированные фразы, которыми унижали авторитет ВСУ".

По мнению депутатов, комики подрывают авторитет ВСУ в военное время и их действия подпадают под признаки преступлений. Они призвали генпрокурора и главу СБУ привлечь к ответственности всех виновных.

Обращение Геращенко на 95 квартал
Жалоба нардепов на студию "Квартал 95". Фото: скриншот Instagram
Жалоба на 95 квартал
Жалоба нардепов на студию "Квартал 95". Фото: скриншот Instagram
Жалоба депутатов на 95 квартал
Жалоба нардепов на студию "Квартал 95". Фото: скриншот Instagram

Напомним, Студия "Квартал 95" возмутила сеть шутками об уклонистах. А также Студия "Квартал 95" попала в скандал из-за оккупированного Скадовска.

Ирина Геращенко
скандал
ВСУ
Квартал 95
военные
жалобы
народные депутаты
война в Украине
шутки

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