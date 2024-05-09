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Жарти ображають військових — депутати поскаржилися на 95 квартал до СБУ та прокуратури

9 травня 2024 11:35
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Депутати поскаржилися на жарти 95 кварталу — деталі скандалу
Фрагмент виступу студії "Квартал 95". Фото: instagram.com/kvartal95official/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Нардепи поскаржилися на виступ студії "Квартал 95" до  генерального прокурора Андрія Костіна і голови Служби безпеки України Василя Малюка. На їхню думку, жарт про ТЦК принижує честь та гідність військовослужбовців.

Про це повідомила співголова фракції ''Європейська солідарність'' Ірина Геращенко на своїй сторінці у Telegram.

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Актори студії вирішили пожартувати над начальником  Рівненського ТЦК, який крутив на робочому місці романи з різними жінками.

Майже увесь номер гумористи цілувалися, а "начальник ТЦК" дозволяв собі хтиву поведінку стосовно своїх підлеглих. Коміки пояснили таку поведінку спеціальним шифром, який вигадали для того, щоб уникнути витоку таємної інформації.

Українці не оцінили такого гумору та зазначили про те, що своєю "творчістю" артисти принижують честь українців у військовій формі.

Обурив виступ і народних депутатів, які пішли на рішучий крок. Вони направили депутатське звернення до очільників Офісу Генпрокурора та СБУ із проханням відреагувати на "публічні прояви перешкоджання законній діяльності ЗСУ", а також "виготовлення та поширення матеріалів, які містять образу честі й гідності військовослужбовців".

Аргументували своє звернення до очільників правоохоронних органів нардепи тим, що у виступі 95 кварталу "мали місце пристрасні поцілунки зображуваних "військових колег" на їхніх "робочих місцях"", а також коміки у піксельній формі "поводили себе протягом щонайменше 9 хвилин зухвало та непристойно, а також виголошували клішовані фрази, якими паплюжився авторитет ЗСУ".

На думку депутатів, коміки підривають авторитет ЗСУ. У військовий час їхні дії підпадають під ознаки злочинів. Вони закликали генпрокурора та голову СБУ притягти до відповідальності усіх винних осіб.

Звернення Геращенко на 95 квартал
Скарга нардепів на студію "Квартал 95". Фото: скриншот Instagram
Скарга на 95 квартал
Скарга нардепів на студію "Квартал 95". Фото: скриншот Instagram
Скарга депутатів на 95 квартал
Скарга нардепів на студію "Квартал 95". Фото: скриншот Instagram

Нагадаємо, студія "Квартал 95" обурила мережу жартами про ухилянтів. А також студія "Квартал 95" потрапила в скандал через окупований Скадовськ.

Ірина Геращенко
скандал
ЗСУ
Квартал 95
військові
скарги
народні депутати
війна в Україні
жарти

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