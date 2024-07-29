Выступал ли Женя Галич из группы O`Torvald в России — признание артиста

Украинский рок-исполнитель Женя Галич на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известный украинский рок-исполнитель и лидер группы O`Torvald Женя Галич рассказал о поездках в Россию. Музыкант признался, ездил ли он в страну-агрессор за все время своей карьеры, и рассказал, хотел ли он когда-нибудь там выступать.

Интервью с Женей Галичем обнародовали на канале "Це ніхто не буде дивитись" в YouTube.

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Женя Галич о поездках в РФ

Украинский рок-музыкант признался, ездил ли он когда-то в РФ и хотел ли он присутствовать там. По словам Жени Галича, несмотря на то, что он говорил на русском и даже писал на этом языке, он никогда не хотел участвовать в фестивалях страны-агрессора.

"Никогда в жизни я не хотел присутствовать в России. Да, я говорил на русском, может, несколько песен у нас было на русском, но я никогда не хотел выступать и участвовать в каких-то премиях, фестивалях России, мне неинтересно это было. Я никогда не слушал российский рок, кроме одной группы, и то я жалею", — говорит Женя Галич.

Эмма Антонюк и Женя Галич во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

К тому же, украинский рок-исполнитель признался, что пока все пытались выступать в России, он со своей группой посещал польские конкурсы. Тогда Жене казалось, что вся музыка, которую он слушает, не имеет никаких связей с российской культурой.

"Мы все это время, пока все пытались ездить в Россию, участвовали в польских фестивалях, мы ездили на польские конкурсы молодых исполнителей. Мне казалось, что вся музыка, которую я слушаю, не имеет ничего общего с российским культурным кодом", — также добавил украинский рок-музыкант.

Деятельность Жени Галича во время войны в Украине

В начале полномасштабного вторжения украинский рок-певец и солист группы O`Torvald Женя Галич вступил в ряды ВСУ, чтобы защищать свою страну от российских захватчиков. Артист был в составе терробороны и участвовал в боях за Бахмут.

Женя Галич в составе ВСУ. Фото: Instagram Жени Галича

В то же время, военный не прекращает свою концертную деятельность, хотя ему приходилось ставить на паузу выступления группы O`Torvald из-за ситуации в стране.

Выступление группы O`Torvald в Киеве. Фото: Instagram Жени Галича

Напомним, мы писали о том, что украинский рок-артист Женя Галич признался, что имел свидание с певицей Кристиной Соловий.

Ранее мы рассказывали о том, что певец Женя Галич обратился к украинцам с важной просьбой.

Также мы сообщали о том, что лидер группы O`Torvald Женя Галич резко осудил уклонистов.