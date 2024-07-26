Лідер O`Torvald Женя Галич ходив на побачення з Христиною Соловій — артист розкрив подробиці

Український рок-музикант Женя Галич на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Український рок-музикант і соліст гурту O`Torvald Женя Галич дав відверте інтерв’ю. У ньому відомий рок-виконавець розповів про своє особисте життя і навіть зізнався, що в нього було побачення з українською співачкою Христиною Соловій.

Про це Женя Галич розповів на інтерв’ю каналу "Це ніхто не буде дивитись" в YouTube.

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Женя Галич про побачення з Христиною Соловій

Відомий український рок-співак заявив, що в нього одного разу було побачення з молодою зіркою Христиною Соловій, однак, їй раптом стало погано. Через це артисту навіть довелося виносити її на руках з клубу. Однак, в Жені не було до неї почуттів.

"Мені здається, що у мене було побачення з Христиною Соловій. Тоді було ніби як побачення, але їй стало зле. Ми допомагали їй подолати приступ коліків чи чогось подібного… Я на руках виносив її з клубу. Почуттів не було", — згадує Женя Галич.

Інтерв'ю з Женею Галичем. Фото: скриншот з YouTube

Побачення Жені Галича з іншими зірками

Женя Галич навіть ходив на побачення зі співачкою ONUKA і хотів піти із солісткою гурту The Hardkiss Юлією Саніною, яка, до речі, відмовила йому.

"Вона мені відповіла, що це неактуально. Ми щось сміялися, а я кажу: "З тебе побачення". Але вона каже: "Ні, на жаль"", — також пригадав український рок-музикант.

Особисте життя Жені Галича

Український співак, який зараз входить до складу ЗСУ, у 2009 році одружився з дівчиною на ім’я Валерія. У шлюбі жінка в 2013 році народила Жені доньку, а у 2017 — сина. Однак, зараз сім’я артиста живе за кордоном, а з дружиною в нього не все так гладко.

Женя Галич зі своєю дружиною Валерією і двома дітьми. Фото: Instagram Валерії Галич

"Ми разом, вона живе в іншій країні, мої дітки живуть в іншій країні, а я служу в армії, у ЗСУ. Вона не хоче служити в армії й тому вона в іншій країні. Ми завжди так жили, у мене були гастролі, у неї була робота, у нас у кожного було особисте життя, але на те ми й подружжя, щоб вирішувати складні ситуації", — наголошував Женя Галич.

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