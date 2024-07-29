Чи виступав Женя Галич з гурту O`Torvald у Росії — зізнання артиста

Український рок-виконавець Женя Галич на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Відомий український рок-виконавець і лідер гурту O`Torvald Женя Галич розповів про поїздки до Росії. Музикант зізнався, чи їздив він до країни-агресорки за весь час своєї кар’єри, і розповів, чи хотів він колись там виступати.

Інтерв’ю з Женею Галичем оприлюднили на каналі "Це ніхто не буде дивитись" в YouTube.

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Женя Галич про поїздки до РФ

Український рок-музикант зізнався, чи їздив він колись до РФ і чи хотів він бути там присутнім. За словами Жені Галича, попри те, що він говорив російською і навіть писав цією мовою, він ніколи не хотів брати участь у фестивалях країни-агресорки.

"Ніколи в житті я не хотів бути присутнім у Росії. Так, я говорив російською, може декілька пісень у нас було російською, але я ніколи не хотів виступати і брати участь в якихось преміях, фестивалях Росії, мені нецікаво це було. Я ніколи не слухав російський рок, крім одного гурту, і те я жалкую", — каже Женя Галич.

Емма Антонюк і Женя Галич під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

До того ж, український рок-виконавець зізнався, що поки всі намагалися виступати в Росії, він зі своїм гуртом відвідував польські конкурси. Тоді Жені здавалося, що вся музика, яку він слухає, не має жодних зв’язків з російською культурою.

"Ми весь цей час, поки всі намагалися їздити до Росії, брали участь в польських фестивалях, ми їздили на польські конкурси молодих виконавців. Мені здавалося, що вся музика, яку я слухаю, не має нічого спільного з російським культурним кодом", — також додав український рок-музикант.

Діяльність Жені Галича під час війни в Україні

На початку повномасштабного вторгнення український рок-співак і соліст гурту O`Torvald Женя Галич вступив до лав ЗСУ, щоб захищати свою країну від російських загарбників. Артист був у складі тероборони і брав участь у боях за Бахмут.

Женя Галич у складі ЗСУ. Фото: Instagram Жені Галича

Водночас, військовий не припиняє свою концертну діяльність, хоча йому доводилося ставити на паузу виступи гурту O`Torvald через ситуацію в країні.

Виступ гурту O`Torvald у Києві. Фото: Instagram Жені Галича

Нагадаємо, ми писали про те, що український рок-артист Женя Галич зізнався, що мав побачення зі співачкою Христиною Соловій.

Раніше ми розповідали про те, що співак Женя Галич звернувся до українців з важливим проханням.

Також ми повідомляли про те, що лідер гурту O`Torvald Женя Галич різко засудив ухилянтів.