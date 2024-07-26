Лидер O`Torvald Женя Галич ходил на свидание с Кристиной Соловий — артист раскрыл подробности

Украинский рок-музыкант Женя Галич на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинский рок-музыкант и солист группы O`Torvald Женя Галич дал откровенное интервью. В нем известный рок-исполнитель рассказал о своей личной жизни и даже признался, что у него было свидание с украинской певицей Кристиной Соловий.

Об этом Женя Галич рассказал на интервью каналу "Це ніхто не буде дивитись" в YouTube.

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Известный украинский рок-певец заявил, что у него однажды было свидание с молодой звездой Кристиной Соловий, однако, ей вдруг стало плохо. Поэтому артисту даже пришлось выносить ее на руках из клуба. Однако, у Жени не было к ней чувств.

"Мне кажется, что у меня было свидание с Кристиной Соловий. Тогда было как свидание, но ей стало плохо. Мы помогали ей преодолеть приступ коликов или чего-то подобного… Я на руках выносил ее из клуба. Чувств не было", — вспоминает Женя Галич.

Интервью с Женей Галичем. Фото: скриншот с YouTube

Свидание Жени Галича с другими звездами

Женя Галич даже ходил на свидание с певицей ONUKA и хотел пойти с солисткой группы The Hardkiss Юлией Саниной, которая, кстати, отказала ему.

"Она мне ответила, что это неактуально. Мы что-то смеялись, а я говорю: "С тебя свидание". Но она говорит: "Нет, к сожалению"", — также вспомнил украинский рок-музыкант.

Личная жизнь Жени Галича

Украинский певец, который сейчас входит в состав ВСУ, в 2009 году женился на девушке по имени Валерия. В браке женщина в 2013 году родила Жене дочь, а в 2017 — сына. Однако, сейчас семья артиста живет за границей, а с женой у него не все так гладко.

Женя Галич со своей супругой Валерией и двумя детьми. Фото: Instagram Валерии Галич

"Мы вместе, она живет в другой стране, мои детки живут в другой стране, а я служу в армии, в ВСУ. Она не хочет служить в армии и потому она в другой стране. Мы всегда так жили, у меня были гастроли, у нее была работа, у нас у каждого была личная жизнь, но на то мы и супруги, чтобы решать сложные ситуации", — подчеркивал Женя Галич.

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