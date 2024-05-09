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Женя Янович рассказал, как создавалось его шоу "20:23"

9 мая 2024 16:57
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Актер Женя Янович вспомнил, как друзья дали ему деньги на создание собственного шоу
Украинский актер Женя Янович на интервью. Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Украинский актер и владелец YouTube-канала Женя Янович рассказал Маше Ефросининой о своем проекте. Соучредитель студии "Мамахохотала" объяснил, как создавалось его собственное шоу "20:23", в которое он постоянно приглашает разных украинских звезд.

Об этом Женя Янович рассказал во время интервью Маше Ефросининой в YouTube.

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Женя Янович о своем проекте

Известный украинский актер вспомнил, когда решил создать свой новый проект "20:23", и рассказал, что помогло ускорить процесс начала этого шоу. Женя рассказал, что именно знак помог ему ускорить процесс создания своего проекта.

"Первого или второго января 2023 года я для себя решил, что хочу это делать. Я почему-то решил, что это будет называться "20:23". И просто в один момент появился катализатор, который ускорил эти процессы. И я понял, что я не могу оставаться и не делать ничего. После того я закрыл подкаст-терапию, решил, что это знак, значит нужно делать", — рассказал Женя Янович.

Женя Янович на интервью у Маши Ефросининой
Женя Янович на интервью у Маши Ефросининой. Фото: скриншот с YouTube

К тому же, украинский ведущий признался, где взял деньги на создание шоу и самой студии, где он проводит его. Также Женя Янович отметил, сколько уходит денег на один съемочный день.

"У меня есть друзья, которые сразу откликнулись. Они мне на доверии дали, я не помню, какую сумму конкретно. Типа "мы верим в то, что у тебя все получится, поэтому мы тебе даем". Плюс у меня были сбережения, которые я был готов вложить немного в начале в этот проект. Съемочный день обходится порядка 300-350 тысяч гривен", — отметил также актер.

Проект "20:23" Жени Яновича

В прошлом году украинский актер запустил собственное шоу под названием "20:23", где в неформальной обстановке общается с разными звездами. Для шоу Женя снял студию, созданную в довольно магическом формате.

Женя Янович в студии шоу "20:23"
Женя Янович в студии шоу "20:23". Фото: скриншот с YouTube

Первыми гостями Жени Яновича стал блогер и владелец Telegram-канала "Лачен пишет" Игорь Лаченков и координатор платформы UNITED24 Ярослав Гресь.

Напомним, мы писали о том, что украинский актер Женя Янович признался, есть ли у него любимая девушка.

Ранее мы рассказывали о том, что актер Женя Янович признался, что он ни в коем случае не будет рекламировать.

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Маша Ефросинина
шоу-бизнес
украинские звезды
Женя Янович

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