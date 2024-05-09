Актор Женя Янович згадав, як друзі дали йому гроші на створення власного шоу

Український актор Женя Янович на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Український актор і власник YouTube-каналу Женя Янович розповів Маші Єфросініній про свій проєкт. Співзасновник студії "Мамахохотала" пояснив, як створювалося його власне шоу "20:23", до якого він постійно запрошує різних українських зірок.

Про це Женя Янович розповів під час інтерв’ю Маші Єфросініній в YouTube.

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Женя Янович про свій проєкт

Відомий український актор згадав, коли він вирішив створити свій новий проєкт "20:23", і розповів, що допомогло пришвидшити процес початку цього шоу. Женя розповів, що саме знак допоміг йому прискорити процес створення проекту.

"Першого чи другого січня 2023 року я для себе вирішив, що хочу це робити. Я чомусь вирішив, що це буде називатися "20:23". І просто в один момент з'явився каталізатор, який пришвидшив ці процеси. І я зрозумів, що я не можу залишатися і не робити нічого. Після того я закрив подкаст-терапію, вирішив, що це знак, значить, потрібно робити", — розповів Женя Янович.

Женя Янович на інтерв'ю у Маші Єфросініної. Фото: скриншот з YouTube

До того ж, український ведучий зізнався, де він взяв гроші на створення шоу і самої студії, де він проводить його. Також Женя Янович наголосив, скільки йде грошей на один знімальний день.

"У мене є друзі, які одразу відгукнулися. Вони мені на довірі дали, я не пам’ятаю, яку суму конкретно. Типу "ми віримо в те, що в тебе все вийде, тому ми тобі даємо". Плюс у мене були заощадження, які я був готовий вкласти трохи на початку в цей проєкт. Знімальний день обходиться порядка 300-350 тисяч гривень", — зазначив також актор.

Проєкт "20:23" Жені Яновича

Минулого року український актор запустив власне шоу під назвою "20:23", де в неформальній обстановці спілкується з різними зірками. Для шоу Женя зняв студію, яку створив у доволі магічному форматі.

Женя Янович у студії шоу "20:23". Фото: скриншот з YouTube

Першими гостями Жені Яновича став блогер і власник Telegram-каналу "Лачен пише" Ігор Лаченков і координаторка платформи UNITED24 Ярослава Гресь.

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