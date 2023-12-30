Женя Кот признался, как трудно было забеременеть его жене

Женя и Наталья Кот. Фото: instagram.com/kot_jenya/

Звездный хореограф Женя Кот недавно сообщил хорошее известие — его жена беременна. Пара долго мечтала об ребенке и делала все возможное для этого.

Артист поделился подробностями в instagram.

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Женя Кот и его жена пытались забеременеть годами

Звездный хореограф Женя Кот и его жена танцовщица Наталья Татаринцева ожидают своего первого малыша. Им пришлось вместе пройти множество испытаний, прежде чем удалось забеременеть.

"Мы пытались забеременеть 4 года. Нам ставили диагноз — бесплодие. Мы год работали с репродуктологом и уже были готовы на ЭКО…" — поделился сложной историей хореограф.

Звездная пара не отчаивалась и решила, что нужно отпустить ситуацию. Они обнялись и решили "подождать, пока придет их чудо".

"Между тем любили, жили нашу жизнь, создавали новые проекты и были готовы ко всему, что к нам приходит. А пришло самое ожидаемое в самый неожиданный момент и мы к этому готовы", — счастливо рассказал Кот.

Женя и Наталья Кот. Фото: instagram.com/kot_jenya/

Раньше мы писали, как отреагировали сети об этой беременности.

Напомним, что Саша Бо впервые показала свое тело после родов.