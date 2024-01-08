Женщина-роза Дженнифер Лопес и гламурная "Барби" сияли на вручении "Золотого глобуса"

Певица Дженнифер Лопес. Фото: Reuters

Голливудские звезды собрались в отеле Beverly Hilton в Беверли-Хиллз на гламурную 81-ю ежегодную церемонию вручения премии "Золотой глобус". Роскошные дивы сияли в дорогих платьях спустя два месяца после окончания страйка SAG-AFTRA.

Об этом пишет Daily Mail.

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Актриса Марго Робби примерила образ Барби в ярко-розовом платье с эффектными сетчатыми рукавами. Дженнифер Лоуренс вышла на красную дорожку в изящном черном платье, а Флоренс Пью оделась в яркий красный наряд.

Певица Тейлор Свифт. Фото: Reuters

Актриса Элизабет Дебики. Фото: Reuters

Певица Билли Айлиш. Фото: Reuters

Певица Дженнифер Лопес. Фото: Reuters

Певица Дженнифер Лопес. Фото: Reuters

Модель Камилла Марроне. Фото: Reuters

Актриса Эмма Стоун. Фото: Reuters

Актер Леонардо Ди Каприо. Фото: Reuters

Актер Джаред Лето. Фото: Reuters

Актер Кевін Костнер. Фото: Reuters

Актер Тимоти Шаламе. Фото: Reuters

Актриса Дженнифер Лоуренс. Фото: Reuters

Певица Селена Гомес одела пышное красное платье, а актриса Хелен Миррен — фиолетовый наряд. Среди других звезд, появившихся перед фотографами Дуа Липа, Эмили Блант, Джордана Брюстер и многие другие.

81 церемония вручения премии "Золотой глобус" станет первой большой трансляцией сезона наград, которая состоится на CBS, а будет вести ее 52-летний комик Джо Кой. Группа, которая номинирует и голосует за награды, состоит из более чем 300 человек со всего мира.

Актриса Хелен Миррен. Фото: Reuters

"Барби" Марго Робби. Фото: Reuters

Актриса Марго Робби. Фото: Reuters

Актриса Натали Портман. Фото: Reuters

Певица Селена Гомес. Фото: Reuters

Актер Райян Гослинг. Фото: Reuters

Актер Роберт Дауни-младший. Фото: Reuters

Актер Киллиан Мерфи. Фото: Reuters

Ирландский актер Киллиан Мерфи получил "Золотой глобус" в категории "Лучший актер" за роль в фильме "Оппенгеймер" (Oppenheimer, 2023). Картина также номинирована в категории "Лучший драматический фильм".

Американский актер Роберт Дауни-младший был удостоен премии "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Оппенгеймер" (Oppenheimer, 2023).

"Золотой глобус" в аналогичной женской категории получила Двайн Джой Рендольф за роль в фильме "Оставленные" (The Holdovers, 2023). Актриса Элизабет Дебики завоевала награду как лучшая актриса второго плана сериала за роль принцессы Дианы в "Короне" (The Crown, 2016-2023). Эмма Стоун была удостоена премии "Золотой глобус" в категории "Лучшая женская роль в комедии/мюзикле" за роль в фильме "Бедные-несчастные".

Для Стоун это восьмая номинация на награду и второй "Золотой глобус" в карьере.

Напомним, Брэдли Купер впервые вышел на красную дорожку с дочерью от российской супермодели.

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