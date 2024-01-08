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Женщина-роза Дженнифер Лопес и гламурная "Барби" сияли на вручении "Золотого глобуса"

8 января 2024 07:31
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Женщина-роза Дженнифер Лопес и гламурная "Барби" сияли на вручении "Золотого глобуса"
Певица Дженнифер Лопес. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Голливудские звезды собрались в отеле Beverly Hilton в Беверли-Хиллз на гламурную 81-ю ежегодную церемонию вручения премии "Золотой глобус". Роскошные дивы сияли в дорогих платьях спустя два месяца после окончания страйка SAG-AFTRA.

Об этом пишет Daily Mail.

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Марго Робби в платье Барби поразила ярким выходом

Актриса Марго Робби примерила образ Барби в ярко-розовом платье с эффектными сетчатыми рукавами. Дженнифер Лоуренс вышла на красную дорожку в изящном черном платье, а Флоренс Пью оделась в яркий красный наряд.

 

Певица Тейлор Свифт. Фото: Reuters
Певица Тейлор Свифт. Фото: Reuters

 

Актриса Элизабет Дебики. Фото: Reuters
Актриса Элизабет Дебики. Фото: Reuters

 

Певица Билли Айлиш. Фото: Reuters
Певица Билли Айлиш. Фото: Reuters

 

Певица Дженнифер Лопес. Фото: Reuters
Певица Дженнифер Лопес. Фото: Reuters

 

Певица Дженнифер Лопес. Фото: Reuters
Певица Дженнифер Лопес. Фото: Reuters

 

Модель Камилла Марроне. Фото: Reuters
Модель Камилла Марроне. Фото: Reuters

 

Актриса Эмма Стоун. Фото: Reuters
Актриса Эмма Стоун. Фото: Reuters

 

Актер Леонардо Ди Каприо. Фото: Reuters
Актер Леонардо Ди Каприо. Фото: Reuters

 

Актер Джаред Лето. Фото: Reuters
Актер Джаред Лето. Фото: Reuters

 

Актер Кевін Костнер. Фото: Reuters 
Актер Кевін Костнер. Фото: Reuters 

 

Актер Тимоти Шаламе. Фото: Reuters
Актер Тимоти Шаламе. Фото: Reuters

 

Актриса Дженнифер Лоуренс. Фото: Reuters
Актриса Дженнифер Лоуренс. Фото: Reuters

Певица Селена Гомес одела пышное красное платье, а актриса Хелен Миррен — фиолетовый наряд. Среди других звезд, появившихся перед фотографами Дуа Липа, Эмили Блант, Джордана Брюстер и многие другие.

81 церемония вручения премии "Золотой глобус" станет первой большой трансляцией сезона наград, которая состоится на CBS, а будет вести ее 52-летний комик Джо Кой. Группа, которая номинирует и голосует за награды, состоит из более чем 300 человек со всего мира.

 

Актриса Хелен Миррен. Фото: Reuters
Актриса Хелен Миррен. Фото: Reuters

 

"Барби" Марго Робби. Фото: Reuters
"Барби" Марго Робби. Фото: Reuters

 

Актриса Марго Робби. Фото: Reuters
Актриса Марго Робби. Фото: Reuters

 

Актриса Натали Портман. Фото: Reuters
Актриса Натали Портман. Фото: Reuters

 

Певица Селена Гомес. Фото: Reuters
Певица Селена Гомес. Фото: Reuters

 

Актер Райян Гослинг. Фото: Reuters
Актер Райян Гослинг. Фото: Reuters

 

Актер Роберт Дауни-младший. Фото: Reuters
Актер Роберт Дауни-младший. Фото: Reuters

 

Актер Киллиан Мерфи. Фото: Reuters
Актер Киллиан Мерфи. Фото: Reuters

Ирландский актер Киллиан Мерфи получил "Золотой глобус" в категории "Лучший актер" за роль в фильме "Оппенгеймер" (Oppenheimer, 2023). Картина также номинирована в категории "Лучший драматический фильм".

Американский актер Роберт Дауни-младший был удостоен премии "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Оппенгеймер" (Oppenheimer, 2023).

"Золотой глобус" в аналогичной женской категории получила Двайн Джой Рендольф за роль в фильме "Оставленные" (The Holdovers, 2023). Актриса Элизабет Дебики завоевала награду как лучшая актриса второго плана сериала за роль принцессы Дианы в "Короне" (The Crown, 2016-2023). Эмма Стоун была удостоена премии "Золотой глобус" в категории "Лучшая женская роль в комедии/мюзикле" за роль в фильме "Бедные-несчастные".

Для Стоун это восьмая номинация на награду и второй "Золотой глобус" в карьере.

Напомним, Брэдли Купер впервые вышел на красную дорожку с дочерью от российской супермодели.

Ранее стало известно, сыграет ли снова Роберт Дауни-младший железного человека.

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