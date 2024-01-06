Менш ніж два дні до премії "Золотий глобус": які фільми претендують на перемогу
В ніч проти 8 січня за київським часом, або ж ввечері 7 січня за американським, в готелі The Beverly Hilton (Каліфорнія) пройде 81-а церемонія вручення нагород премії "Золотий глобус" за заслуги в галузі кінематографа та телебачення. Урочисту церемонію, вперше з 1982 року, транслюватиме телеканал CBS.
Новини.LIVE нагадає про фільми, які претендують на "Золотий глобус".
Найкращий фільм — драма
- Анатомія падіння (режисерка Жустін Тріє)
- Вбивці квіткової повні (режисер Мартін Скорсезе)
- Маестро (режисер Бредлі Купер)
- Оппенгеймер (режисер Крістофер Нолан)
- Зона інтересів (режисер Джонатан Глейзер)
- Минулі життя (режисер Селін Сон)
Найкращий фільм — комедія або мюзикл
- Air Jordan (режисер Бен Аффлек)
- Американська фантастика (режисер Корд Джефферсон)
- Барбі (режисерка Грета Гервіг)
- Залишені (режисер Олександр Пейн)
- Травень, грудень (режисер Тод Гейнс)
- Бідолахи (режисер Йоргос Лантімос)
Найкращий анімаційний фільм
- Як ти живеш?
- Стихії
- Людина-павук: Крізь Всесвіт
- Брати Супер Маріо в кіно
- Судзуме, що зачиняє двері
- Бажання
Найкращий фільм іноземною мовою
- Анатомія падіння (Франція)
- Опале листя (Фінляндія)
- Я капітан (Італія)
- Суспільство снігу (Іспанія)
- Зона інтересів (Велика Британія)
- Минулі життя (Південна Корея)
Ведучим церемонії вручення премії "Золотий глобус" став стендап-комік Джо Кой. Його тур Funny is Funny World Tour виявився одним із найкасовіших у 2023 році серед стендаперів. 88 виступів коміка по світу зібрали майже 30 млн доларів.
Нагадаємо, раніше ми писали про образи знаменитостей на відкритті кінофестивалю в Палм-Спрінгз. Також ми розповідали, які фільми вийшли в український кінопрокат цього тижня.
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