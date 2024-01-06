Менш ніж два дні до премії "Золотий глобус": які фільми претендують на перемогу

Оголошення номінантів премії "Золотий глобус". Фото: Instagram/goldenglobes

В ніч проти 8 січня за київським часом, або ж ввечері 7 січня за американським, в готелі The Beverly Hilton (Каліфорнія) пройде 81-а церемонія вручення нагород премії "Золотий глобус" за заслуги в галузі кінематографа та телебачення. Урочисту церемонію, вперше з 1982 року, транслюватиме телеканал CBS.

Новини.LIVE нагадає про фільми, які претендують на "Золотий глобус".

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Найкращий фільм — комедія або мюзикл

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Травень, грудень (режисер Тод Гейнс)

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Суспільство снігу (Іспанія)

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Минулі життя (Південна Корея)

Ведучим церемонії вручення премії "Золотий глобус" став стендап-комік Джо Кой. Його тур Funny is Funny World Tour виявився одним із найкасовіших у 2023 році серед стендаперів. 88 виступів коміка по світу зібрали майже 30 млн доларів.

Нагадаємо, раніше ми писали про образи знаменитостей на відкритті кінофестивалю в Палм-Спрінгз. Також ми розповідали, які фільми вийшли в український кінопрокат цього тижня.