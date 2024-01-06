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Менш ніж два дні до премії "Золотий глобус": які фільми претендують на перемогу

6 січня 2024 13:17
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Стас Кожушко
Редактор
Менш ніж два дні до премії "Золотий глобус": які фільми претендують на перемогу
Оголошення номінантів премії "Золотий глобус". Фото: Instagram/goldenglobes
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В ніч проти 8 січня за київським часом, або ж ввечері 7 січня за американським, в готелі The Beverly Hilton (Каліфорнія) пройде 81-а церемонія вручення нагород премії "Золотий глобус" за заслуги в галузі кінематографа та телебачення. Урочисту церемонію, вперше з 1982 року, транслюватиме телеканал CBS.

Новини.LIVE нагадає про фільми, які претендують на "Золотий глобус". 

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Найкращий фільм — драма

  • Анатомія падіння (режисерка Жустін Тріє) 
  • Вбивці квіткової повні (режисер Мартін Скорсезе)
  • Маестро (режисер Бредлі Купер)
  • Оппенгеймер (режисер Крістофер Нолан)
  • Зона інтересів (режисер Джонатан Глейзер)
  • Минулі життя (режисер Селін Сон)

Найкращий фільм — комедія або мюзикл

  • Air Jordan (режисер Бен Аффлек)
  • Американська фантастика (режисер Корд Джефферсон)
  • Барбі (режисерка Грета Гервіг)
  • Залишені (режисер Олександр Пейн)
  • Травень, грудень (режисер Тод Гейнс)
  • Бідолахи (режисер Йоргос Лантімос)

Найкращий анімаційний фільм

  • Як ти живеш?
  • Стихії
  • Людина-павук: Крізь Всесвіт
  • Брати Супер Маріо в кіно
  • Судзуме, що зачиняє двері
  • Бажання

Найкращий фільм іноземною мовою

  • Анатомія падіння (Франція)
  • Опале листя (Фінляндія)
  • Я капітан (Італія)
  • Суспільство снігу (Іспанія)
  • Зона інтересів (Велика Британія)
  • Минулі життя (Південна Корея)

Ведучим церемонії вручення премії "Золотий глобус" став стендап-комік Джо Кой. Його тур Funny is Funny World Tour виявився одним із найкасовіших у 2023 році серед стендаперів. 88 виступів коміка по світу зібрали майже 30 млн доларів.

Нагадаємо, раніше ми писали про образи знаменитостей на відкритті кінофестивалю в Палм-Спрінгз. Також ми розповідали, які фільми вийшли в український кінопрокат цього тижня.

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