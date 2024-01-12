Жительница Казахстана уверяет, что "актер-каннибал" Арми Хаммер звал ее замуж

Американский актер Арми Хаммер. Фото: Vanity Fair

Летом прошлого года американский актер Арми Хаммер, обвиняемый в изнасиловании и в целом ряде насильственных инцидентов с намеками на каннибализм, официально развелся с женой. А теперь стало известно, что голливудская звезда осенью якобы сделал предложение руки и сердца гражданке Казахстана.

Об этом сообщает издание Page Six.

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У 37-летнего номинанта премии "Золотой глобус" был роман с русскоязычной девушкой из Казахстана, 26-летней Мариной Грис. Она живет в Праге (Чехия) и работает в сфере IT. Марина описывает себя как девушка, которую "привлекают психопаты".

Бывшая невеста американского актера Арми Хаммера. Фото: Instagram/marinagris

На странице Марины в соцсетях нет общих фотографий с Арми, на которых было бы хорошо видно его лицо. Впрочем, в октябре прошлого года она сообщила, что выходит замуж и опубликовала фото обручального кольца. На снимке видна та же тату на одном из пальцев, как и у голливудского актера.

Похожие татуировки актера Арми Хаммера и избранника гражданки Казахстана. Фото: Page Six

"В наших отношениях я чувствовала, что меня глубоко ценят, поддерживают, любят и понимают. Мне он всегда был джентльменом во всех смыслах этого слова. Наше решение жениться и планы на общее будущее были сильными и выросли из поддержки и глубокой заботы друг о друге", — рассказала Марина.

Впрочем, сейчас по словам гражданки Казахстана, они разошлись. Девушка вдаваться в подробности не стала, отметив, что разрыв был тяжелым, а решение о нем было принято общее. Сам актер публикации в американских таблоидах не прокомментировал.

Отметим, что летом Арми нашел компромиссы с бывшей супругой Элизабет Чемберс по воспитанию детей. В то же время, суд определил размер алиментов, которую кинозвезда должен ежемесячно выплачивать семье — 1500 долларов.

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