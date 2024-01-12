Жителька Казахстану запевняє, що "актор-канібал" Армі Гаммер кликав її заміж

Американський актор Армі Гаммер. Фото: Vanity Fair

Влітку минулого року американський актор Армі Гаммер, якого звинувачували у зґвалтуванні та в цілій низці насильницьких інцидентів з натяками на канібалізм, офіційно розлучився з дружиною. А зараз стало відомо, що голлівудська зірка восени нібито зробив пропозицію руки та серця громадянці Казахстану.

Про це повідомляє видання Page Six.

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В 37-річного номінанта премії "Золотий глобусу" був роман із російськомовною дівчиною з Казахстану, 26-річною Мариною Гріс. Вона живе у Празі (Чехія) та працює в IT-сфері. Марина описує себе як дівчина, яку "приваблюють психопати".

Колишня наречена американського актора Армі Гаммера. Фото: Instagram/marinagris

На сторінці Марини в соцмережах не має спільних фотографій з Армі, на яких було б добре видно його обличчя. Втім у жовтні минулого року вона повідомила, що виходить заміж і опублікувала фото обручки. На знімку видно те саме тату на одному з пальців, як і в голлівудського актора.

Схожі татуювання актора Армі Гаммера та обранця громадянки Казахстану. Фото: Page Six

"У наших відносинах я відчувала, що мене глибоко цінують, підтримують, люблять і розуміють. мені він завжди був джентльменом у всіх сенсах цього слова. Наше рішення одружитися та плани на спільне майбутнє були сильними і виросли з підтримки та глибокої турботи один про одного", — розповіла Марина.

Втім зараз за словами громадянки Казахстану, вони розійшлися. Дівчина вдаватися в подробиці не стала, зазначивши, що розрив був важким, а рішення про нього було прийнято спільне. Сам актор публікації в американських таблоїдах не прокоментував.

Зазначимо, що влітку Армі знайшов компроміси з колишньою дружиною Елізабет Чемберс щодо виховання дітей. Водночас суд визначив розмір аліментів, яку кінозірка має щомісяця виплачувати родині — 1500 доларів.

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