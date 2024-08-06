Павел Зибров рассказал об отношениях с родственниками в России

Украинский певец Павел Зибров. Фото: instagram.com/pavlo_zibrov/

Известный украинский певец и народный артист Украины Павел Зибров прокомментировал отношения с родственниками в России. Артист объяснил, почему не желает с ними общаться.

Об этом он рассказал в интервью "Апострофу".

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Павел Зибров о зазомбированных родственниках в России

Исполнитель признался, что после начала войны оборвал общение с ныне проживающими в России родственниками. Зибров объяснил, что они искренне верят в кремлевскую пропаганду и до них нельзя было донести правду еще с 2014 года.

"Нет у меня родственников. Их не стало. Они отравлены идеологией, которую Путин проводит годами. В 2014 году уже стало прохладно с той стороны. Наши разговоры будто хорошо начинались, по-братски, а дальше через две-три минуты: "А что, правда, что вы — это? А вот зачем вы там стреляете и убиваете наших детей на Донбассе? Что вы делаете?" Ты им доказываешь одно, а они тебе говорят другое... Я не хотел звонить по телефону, а они, если звонили по телефону, то ограничивались вопросом: "Как здоровье?" — поделился Зибров.

Народный артист признался, что в начале войны рассказывал им о происходящем на территории Украины, однако они не верили. Зиброву даже предлагали переехать в Россию и "спрятаться от бандеровцев".

"После полномасштабного вторжения был такой разговор: "Если вам там плохо, приезжайте — мы вас здесь в Воронеже примем. Там эти бандеровцы у вас заполонили все — сюда приезжайте". Они, как и другие зазомбированные люди, которых немало и в Крыму, и на Донбассе, живут в совершенно искаженной реальности и, к сожалению, ничего им объяснить нельзя. Эти люди сами приглашали к себе Путина. Так чему удивляться?!" — добавил народный артист Украины.

Напомним, мы писали о том, что артист Павел Зибров высказался об изменницах Таисии Повалий и Ани Лорак. А также народный артист перепел свой хит на украинском.