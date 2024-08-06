Павло Зібров розповів про стосунки із родичами у Росії

Український співак Павло Зібров. Фото: instagram.com/pavlo_zibrov/

Відомий український співак та народний артист України Павло Зібров прокоментував стосунки з родичами в Росії. Артист пояснив, чому не бажає з ними спілкуватися.

Про це він розповів в інтерв'ю "Апострофу".

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Виконавець зізнався, що після початку війни обірвав спілкування з родичами, які нині проживають у Росії. Зібров пояснив, що вони щиро вірять у кремлівську пропаганду і до них не можна було донести правду ще з 2014 року.

"Немає у мене родичів. Їх не стало. Вони отруєні ідеологією, яку Путін проводить роками. У 2014 році вже стало прохолодно з того боку. Наші розмови наче добре починались, по-братерськи, а далі через дві-три хвилини: "А що, правда, що ви — то? А вот зачем вы там стреляете и убиваете наших деток на Донбассе? Что вы делаете?" Ти їм доводиш одне, а вони тобі говорять інше... Я не хотів телефонувати, а вони, якщо телефонували, то обмежувались питанням: "Як здоров’я?" — поділився Зібров.

Народний артист зізнався, що на початку війни розповідав їм про те, що відбувається на території України, однак вони не вірили. Зіброву навіть пропонували переїхати до Росії та "сховатися від бандерівців".

"Після повномасштабного вторгнення була така розмова: "Если вам там плохо, приезжайте — мы вас тут в Воронеже примем. Там эти бандеровцы у вас заполонили все — сюда приезжайте". Вони, як і інші зазомбовані люди, яких чимало і в Криму, і на Донбасі, живуть в абсолютно викривленій реальності і, на жаль, нічого їм пояснити не можна. Ці люди самі запрошували до себе Путіна. То чому дивуватися?!" — додав народний артист України.

Нагадаємо, ми писали про те, що артист Павло Зібров висловився про зрадниць Таїсію Повалій і Ані Лорак. А також народний артист переспівав свій хіт українською.