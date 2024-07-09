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Павло Зібров зізнався, чому він не захищає свою країну від російських загарбників

9 липня 2024 16:57
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Співак Павло Зібров пояснив, чому не на фронті — інтерв'ю з артистом
Український співак Павло Зібров на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Відомий український співак і композитор Павло Зібров дав відверте інтерв’ю. У ньому народний артист України зізнався, чому не пішов захищати свою країну від російських загарбників, як це зробили інші його колеги по шоу-бізнесу.

Інтерв’ю з Павлом Зібровим оприлюднили на каналі "Подробиці" в YouTube.

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Павло Зібров про те, чому не на фронті

Український виконавець зізнався, що він відповідає тим, хто постійно цікавиться, чому він не на фронті. Павло Зібров наголошує, що не можуть всі українці бути зараз на передовій, адже сьогодні важливо мати міцний тил і працюючі підприємства.

Интервью с Павлом Зибровым
Інтерв'ю з народним артистом України Павлом Зібровим. Фото: скриншот з YouTube

Артист впевнений, що кожен артист шоу-бізнесу повинен працювати на своєму місці та втілювати віру.

"Не можуть всі люди піти зараз на фронт, взяти автомат, сісти в танки і воювати. Має бути міцний тил, мають працювати підприємства, фабрики, заводи і, безумовно, артисти мають працювати на своєму місці. Якщо вони професіонали, вони мають показувати приклад, втілювати в життя віру, розраду", — заявив Павло Зібров.

Павло Зібров про візит до ТЦК

Нещодавно український артист розповів про те, як його викликали до ТЦК і СП для оновлення даних. Виявляється, Павло Зібров ще придатний до служби згідно з віком. 

"Мене викликали до ТЦК, щоб уточнити дані. Кажуть: "Ще підпадаєте під той вік, що треба відмітитися". Я беру банду з духовими інструментами, 40 осіб військових і ми під "Хрещатик" йдемо під ТЦК уточнювати дані. Підійшли — там всі розбіглися. Кажу: "Старший лейтенант Зібров прибув". Мені сказали, що я придатний. Та й українські дівчата під час гастролей сказали: "Придатний ви, Павло Миколайовичу, придатний ще", — розповів Павло Зібров.

Нагадаємо, ми писали про те, що артист Павло Зібров висловився про зрадниць Таїсію Повалій і Ані Лорак. 

Раніше ми розповідали про те, що співак Павло Зібров прокоментував виїзд Олега Винника і Влада Ями за кордон. 

Також ми повідомляли про те, що народний артист Павло Зібров переспівав свій хіт українською.

Павло Зібров шоу-бізнес українські зірки інтерв'ю

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