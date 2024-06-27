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Павло Зібров обурений, що у зрадниць Повалій та Лорак досі не забрали звання "народних"

27 червня 2024 10:53
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Павло Зібров звернувся до Володимира Зеленського щодо Повалій та Лорак
Український співак Павло Зібров. Фото: instagram.com/pavlo_zibrov
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Народний артист України Павло Зібров висловив обурення, що влада досі не вирішила питання щодо зрадниць Таїсії Повалі та Ані Лорак. Він вважає, що їх давно мали позбавити звання.

Про це він розповів glavcom.ua.

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Співак здивований, що скандальних співачок досі не позбавили звання народних артисток України. На його думку, зрадники не мають носити почесні звання та використовувати їх з метою пропаганди.

"Наразі звання не має такого вагомого значення, статусу та впливу. Та й ці звання пішли з СРСР. Мені здається, в усьому світі немає такого. Я прихильник того, що важливіше ім'я та що за ним стоїть, яка постать, пісенний доробок, любов глядача, активна культурна діяльність та громадська позиція, аніж те, чи ти народний, чи заслужений — як наші запроданці, з яких не зняли це звання", — висловився Зібров.

Українська співачка-зрадниця Таїсія Повалій. Фото: росЗМІ
Українська співачка-зрадниця Таїсія Повалій. Фото: росЗМІ

Минуло два роки повномасштабної війни й Таїсія Повалій та Ані Лорак сповна показали, що підтримують Росію, а не Батьківщину. Тому вони мають бути позбавлені колишніх прав. 

"Мене це турбує та дуже дратує, чому наш президент, Верховна Рада не можуть зняти звання з тих, хто відкрито підтримує режим Путіна, працює у Росії. Як давали, так і мають зняти, а особливо після повномасштабного вторгнення. Досі це питання не врегульовано та незрозуміле мені", — додав виконавець.

Зрадниця Ані Лорак. Фото: instagram.com/anilorak
Зрадниця Ані Лорак. Фото: instagram.com/anilorak

Нагадаємо, Ані Лорак та Таїсія Повалій живуть у Росії та активно допомагають пропаганді. Також  підтримують загарбницьке вторгнення РФ до України. Окрім того, син Повалій ганебно висловився про загиблу українську військову "Ялту". Раніше співак Олександр Пономарьов захейтив співачок, хоча до того вони дружили.

Володимир Зеленський
війна
Ані Лорак
Павло Зібров
артисти
Таїсія Повалій
держзрада
співак

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