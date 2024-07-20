Одесский международный кинофестиваль 2024 года объявил победителей

15-й Одесский международный кинофестиваль. Фото: Facebook/odesaiff

В субботу, 20 июля, прошла церемония закрытия и награждения 15-го Одесского международного кинофестиваля (ОМКФ). Из-за полномасштабной войны в этом году его провели в Киеве. Во время торжественного мероприятия международное и национальное жюри объявили победителей.

Об этом сообщает "Детектор медіа".

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Жюри Национального конкурса определило лучшим документальным фильмом ленту "Гляделов" режиссера Ксении Кравцовой. "Серые пчелы" режиссера Дмитрия Моисеева стали лучшим игровым фильмом. "Кислородная станция" режиссера Ивана Тимченко получила первое специальное упоминание. У "Яса" режиссера Сергея Маслобойщикова — второе особое упоминание.

Информация о фильме "Кислородная станция". Скриншот: сайт ОМКФ

В номинации "Лучший европейский фильм" отличие "Особое упоминание" получила лента "Черничные мечты", которую в копродукции Грузии, Франции, Бельгии и Катара сняла режиссер Елена Микаберидзе. Отличие "Второе особое упоминание" досталось норвежскому фильму "Секс" режиссера Дага Йогана Хаугеруда. "Почти ничего" польского режиссера Гжегожа Дембовского стал лучшим европейским фильмом.

"Черничные мечты" на ОМКФ. Скриншот: сайт кинофестиваля

Торжественную церемонию закрытия 15-го Одесского международного кинофестиваля посетили многие знаменитости. Среди них была, в частности, и актриса Ольга Сумская. В своих соцсетях она показала закулисье мероприятия.

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