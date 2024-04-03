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Съемки продолжения спин-оффа "Пацанов" приостановили из-за смерти актера

3 апреля 2024 12:04
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Съемки продолжения спин-оффа "Хлопаков" приостановили из-за смерти актера
Актер Ченс Пердомо. Фото: instagram.com/chance_perdomo/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Продюсеры сериала "Ген V" должны были снова собраться в Торонто для съемок продолжения спин-оффа "Пацанов". Но для всех стала шоком новость о том, что одна из звезд шоу, Ченс Пердомо, погиб в аварии на мотоцикле.

Об этом пишет Deadline.

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Известно мало деталей об обстоятельствах смерти Пердомо в возрасте 27 лет. Считается, что он скончался в северной части штата Нью-Йорк, возвращаясь в Торонто. Представители актера заявили, что к аварии не причастны другие лица.

 

В связи с кончиной Пердомо начало производства второго сезона сериала "Ген V" было отложено на неопределенный срок. Сценаристы и продюсеры столкнутся с дилеммой, как продолжить сериал без одного из его главных актеров. Им придется либо переделать все сценарии, чтобы списать персонажа Пердомо, либо поменять роль.

Пердомо сыграл Андре Андерсона, популярного студента с возможностями магнитных манипуляций. В проекте он снялся вместе с Джазом Синклером, Лизз Бродвей, Мэдди Филлипс, Лондоном Тором, Эйсой Германн и Шелли Конн.

Напомним, Ченс Пердомо разбился в аварии. А на фронте погиб известный музыкант.

трагедия
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сериал
звезды

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