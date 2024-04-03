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Зйомки продовження спін-оффу "Хлопаків" призупинили через смерть актора

3 квітня 2024 12:04
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Оля Мазур
Редактор
Зйомки продовження спін-оффу "Хлопаків" призупинили через смерть актора
Актор Ченс Пердомо. Фото: instagram.com/chance_perdomo/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Продюсери серіалу "Ген V" мали знову зібратися в Торонто для зйомок продовження спін-оффу "Хлопаків". Але стала для всіх шоком новина, що одна із зірок шоу, Ченс Пердомо, загинув у аварії на мотоциклі.

Про це пише Deadline.

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Існує мало деталей про обставини смерті Пердомо у віці 27 років. Вважається, що він помер у північній частині штату Нью-Йорк, повертаючись до Торонто. Представники актора заявили, що до аварії не причетні інші особи.

 

У зв’язку зі смертю Пердомо початок виробництва 2 сезону серіалу "Ген V" було відкладено на невизначений термін. Сценаристи та продюсери серіалу зіткнуться з дилемою, як продовжити серіал без одного з його головних акторів. Їм доведеться або переробити всі сценарії, щоб списати персонажа Пердомо, або змінити роль.

Пердомо зіграв Андре Андерсона, популярного студента з можливостями магнітних маніпуляцій. У проєкті він знявся разом із Джазом Сінклером, Лізз Бродвей, Медді Філліпс, Лондоном Тором, Ейсою Германн і Шеллі Конн.

Нагадаємо, Ченс Пердомо розбився в аварії. А на фронті загинув відомий музикант.

трагедія
смерть
серіал
зірки

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