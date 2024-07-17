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Звезда "Американской истории ужасов" выходит замуж за популярного актера

17 июля 2024 12:23
Антонина Завадская - Редактор
Эмма Робертс выходит замуж за Коди Джона.
Американская актриса Эмма Робертс. Фото: instagram/emmaroberts
Антонина Завадская - Редактор

Актриса Эмма Робертс выходит замуж. Ее бойфренд актер Коди Джон сделал предложение руки и сердца.

Новость звезда сообщила в Instagram.

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Эмма Робертс выходит замуж за Коди Джона

Племянница Джулии Робертс и популярная американская актриса Эмма Робертс поделилась приятной новостью. Она публиковала радостный снимок со своим любимым актером Коди Джоном. Они обнимаются и звезда показывает кольцо на руке.

"Оставлю это здесь, прежде чем моя мама всем расскажет", — подписала снимок артистка.

Эмма Робертс выходит замуж за Коди Джона
Эмма Робертс выходит замуж за Коди Джона. Фото: instagram/emmaroberts

Также Робертс вспомнила, как ее мама впервые показала лицо ее новорожденного сына, тем временем актриса тщательно его скрывала от публики.

Эмма Робертс имела множество отношений

Актриса Эмма Робертс в 2012 году встречалась с коллегой по первому сезону сериала "Американская история ужасов" Эваном Питерсом. Однако их отношения были достаточно нестабильными и токсичными. Актеры тоже обручились, однако до свадьбы не дошло.

Эмма Робертс встречалась с Эваном Питерсом. Фото: instagram.com/thewrap
Эмма Робертс встречалась с Эваном Питерсом. Фото: instagram.com/thewrap

В 2019 году Эмма влюбилась в актера Гаррета Гедлунда, от которого даже родила сына. Впрочем, через несколько лет они разошлись.

Эмма Робертс родила ребенка от Гаррета Гедлунда. Фото: instagram.com/whowhatwear
Эмма Робертс родила ребенка от Гаррета Гедлунда. Фото: instagram.com/whowhatwear

С нынешним женихом звезда начала строить отношения в 2022 году и надеется, что наконец-то это "тот самый".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По shared by Emma Roberts (@emmaroberts)

Напомним, украинский певец Позитив сообщил о женитьбе на известной танцовщице. Также девушка экса Ани Лорак сделала аборт из-за разрыва отношений.

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