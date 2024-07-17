Звезда "Американской истории ужасов" выходит замуж за популярного актера
Актриса Эмма Робертс выходит замуж. Ее бойфренд актер Коди Джон сделал предложение руки и сердца.
Новость звезда сообщила в Instagram.
Эмма Робертс выходит замуж за Коди Джона
Племянница Джулии Робертс и популярная американская актриса Эмма Робертс поделилась приятной новостью. Она публиковала радостный снимок со своим любимым актером Коди Джоном. Они обнимаются и звезда показывает кольцо на руке.
"Оставлю это здесь, прежде чем моя мама всем расскажет", — подписала снимок артистка.
Также Робертс вспомнила, как ее мама впервые показала лицо ее новорожденного сына, тем временем актриса тщательно его скрывала от публики.
Эмма Робертс имела множество отношений
Актриса Эмма Робертс в 2012 году встречалась с коллегой по первому сезону сериала "Американская история ужасов" Эваном Питерсом. Однако их отношения были достаточно нестабильными и токсичными. Актеры тоже обручились, однако до свадьбы не дошло.
В 2019 году Эмма влюбилась в актера Гаррета Гедлунда, от которого даже родила сына. Впрочем, через несколько лет они разошлись.
С нынешним женихом звезда начала строить отношения в 2022 году и надеется, что наконец-то это "тот самый".
Напомним, украинский певец Позитив сообщил о женитьбе на известной танцовщице. Также девушка экса Ани Лорак сделала аборт из-за разрыва отношений.
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