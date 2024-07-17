Емма Робертс виходить заміж за Коді Джона — деталі

Американська акторка Емма Робертс. Фото: instagram/emmaroberts

Акторка Емма Робертс виходить заміж. Її бойфренд актор Коді Джон зробив пропозицію руки та серця.

Новину зірка повідомила в Instagram.

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Емма Робертс виходить заміж за Коді Джона

Племінниця Джулії Робертс та популярна американська акторка Емма Робертс поділилась приємною новиною. Вона публікувала радісний знімок зі своїм коханим, актором Коді Джоном. Вони обіймаються та зірка показує обручку на руці.

"Залишу це тут, перші ніж моя мама всім розповість", — підписала знімок артистка.

Емма Робертс виходить заміж за Коді Джона. Фото: instagram/emmaroberts

Також Робертс пригадала, як її мама вперше показала обличчя її новонародженого сина, тим часом сама акторка ретельно його приховувала від публіки.

Емма Робертс мала безліч стосунків

Акторка Емма Робертс у 2012 році зустрічалась з колегою по першому сезону серіалу "Американська історія жахів" Еваном Пітерсом. Однак, їхні стосунки були доволі нестабільними та токсичними. Актори також заручились, однак до весілля не дійшло.

Емма Робертс зустрічалась з Еваном Пітерсом. Фото: instagram.com/thewrap

У 2019 році Емма закохалась в актора Гаррета Гедлунда, від якого навіть народила сина. Втім, за кілька років вони розійшлись.

Емма Робертс народила дитину від Гаррета Гедлунда. Фото: instagram.com/whowhatwear

З нинішнім нареченим зірка почала будувати стосунки у 2022 році й сподівається, що нарешті це "той самий".

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