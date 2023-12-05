Звезда "Бриджертонов" одела платье от украинского бренда на фотосессию для модного глянца
Британская актриса Голда Рошевель, сыгравшая королеву Шарлотту в сериале "Бриджертоны" от Netflix, надела платье от украинского бренда для съемок в журнале Marie Claire.
Об этом бренд J'amemme сообщил в своем instagram.
Какое платье выбрали для королевы Шарлоты
На фотосессии актриса надела гофрированное платье розово-персикового оттенка с рукавами-фонариками от украинского бренда J'amemme. Стоимость этого платья — 1250 евро.
Романтический образ дополнили кокетливые завитки, собранные вверх, и сдержанный макияж.
Дизайнер Юлия Ярмолюк основала свой бренд J'amemme в 2018 году. Через 5 лет его полюбили зарубежные и украинские звезды. Ее платья носят Мэй Маск, Леони Ганне, Тина Кароль, Даша Астафьева, Юлия Санина, Tayanna, Джамала, Настя Каменских и другие. Дизайнер показывала свою коллекцию на Неделе моды в Нью-Йорке.
Уникальность бренда в пошиве одежды из гофрированной ткани, которая делает силуэт легким и изящным.
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