Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Звезда "Бриджертонов" одела платье от украинского бренда на фотосессию для модного глянца arrow

Звезда "Бриджертонов" одела платье от украинского бренда на фотосессию для модного глянца

5 декабря 2023 17:36
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Звезда "Бриджертонов" одела платье от украинского бренда на фотосессию для модного глянца
Голда Рошевель в сериале "Бриджертоны". Фото: стопкадр сериала "Бриджертоны"
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Британская актриса Голда Рошевель, сыгравшая королеву Шарлотту в сериале "Бриджертоны" от Netflix, надела платье от украинского бренда для съемок в журнале Marie Claire.

Об этом бренд J'amemme сообщил в своем instagram.

Читайте также:

Какое платье выбрали для королевы Шарлоты

На фотосессии актриса надела гофрированное платье розово-персикового оттенка с рукавами-фонариками от украинского бренда J'amemme. Стоимость этого платья — 1250 евро.

Романтический образ дополнили кокетливые завитки, собранные вверх, и сдержанный макияж.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by J'amemme (@jamemme)

Дизайнер Юлия Ярмолюк основала свой бренд J'amemme в 2018 году. Через 5 лет его полюбили зарубежные и украинские звезды. Ее платья носят Мэй Маск, Леони Ганне, Тина Кароль, Даша Астафьева, Юлия Санина, Tayanna, Джамала, Настя Каменских и другие. Дизайнер показывала свою коллекцию на Неделе моды в Нью-Йорке.

Уникальность бренда в пошиве одежды из гофрированной ткани, которая делает силуэт легким и изящным.

Платье от J'amemme
Платье, которое одела Голда Рошевель. Фото: J'amemme

Напомним, что недавно самый красивый мужчина мира Патрик Демпси вышел на красную дорожку с обольстительной женой.

Ранее мы писали, как прошла ежегодная премия 2023 года Fashion Awards, на которой награждали самых ярких представителей модной индустрии.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

Глава Фонда госимущества назвал предприятия большой приватизации - 80x80

Глава Фонда госимущества назвал предприятия большой приватизации

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

Актуальное по теме