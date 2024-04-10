Ирландская актриса Никола Кохлан. Фото: Harper’s Bazaar

Звезда предстоящего сезона "Бриджертонов" Никола Кохлан, который с нетерпением ждут фанаты, снялась для обложки Harper's Bazaar. Актриса призналась, что чувствует страх из-за пристального внимания к ее персоне.

Фото выложили в Instagram.

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Никола Кохлан снялась в нежном образе для Harper's Bazaar

37-летняя актриса Никола Кохлан, сыгравшая Пенелопу Фезерингтон в популярном сериале Netflix "Бриджертоны", снялась для гламурного глянца. Она появилась в нежных платьях на обложке Harper's Bazaar.

Звезда призналась, что ей до сих пор не верится в успех. Она не ожидала получить главную роль в столь популярном сериале.

"Я не верю, что являюсь главной героиней романтического шоу. И это не потому, что я считаю себя ужасной, как предполагали некоторые люди. Я хочу, чтобы вы знали, что при правильном освещении я твердая семерка. Это просто не то, о чем я когда-нибудь мечтала. Когда я была маленькой девочкой, я хотела быть одной из гей-икон, вроде Бэтт Мидлер в роли Си Си Блум", — сказала Кохлан.

Ирландская актриса Никола Кохлан. Фото: Harper's Bazaar

Актриса рассказала, что чувствует родство со своим персонажем. Она тоже любит одиночество и наблюдать за миром с дивана.

"Основное отличие состоит в том, что в первых двух сезонах Пэн была второстепенным персонажем, чудачкой в углу, но на этот раз она оказалась в центре. Единственная проблема в том, что "чудочек в углу" — это на самом деле ниша, в которой я очень хорошо понимаю. Мне там удобно! Странная девушка, на которую никто не обращает внимания", — поделилась звезда.

Ирландская актриса Никола Кохлан. Фото: Harper's Bazaar

Впрочем, Никола испугана медийностью и популярностью. Она никогда не была в центре внимания, а теперь сериал с ее участием ожидает весь мир.

"Я в ужасе от пристального внимания. Но, в конце концов, это то, что заставляет меня выйти из тени, хотя это и пугает меня, но я горжусь проделанной работой, людьми, с которыми я работала, и этим прекрасным шоу, которое мы создали", — призналась актриса.

Ирландская актриса Никола Кохлан. Фото: Harper's Bazaar

Никола еще в 2017 году работала неполный рабочий день в оптике и жила с родителями. Сейчас она — практически суперзвезда и готовится к пресс-туру одного из крупнейших шоу Netflix за всю историю.

"Мне трудно это понять. Самое смешное, что я ничем не отличаюсь от девушки, которая звонила людям и сообщала, что им пора проверить зрение", — пошутила актриса.

Ирландская актриса Никола Кохлан. Фото: Harper's Bazaar

Третий сезон "Бриджертонов" должен выйти уже вскоре: первая часть — 16 мая, а вторая — 13 июня.

Напомним, мы рассказывали сюжет 3-го сезона "Бриджертонов". Также известная актриса Голда Рошевель из сериала надела платье от украинского бренда.