Зірка "Бріджертонів" Нікола Кохлан знялась для обкладинки Harper’s Bazaar — фото

Ірландська акторка Нікола Кохлан. Фото: Harper’s Bazaar

Зірка майбутнього сезону "Бріджертонів" Нікола Кохлан, який з нетерпінням чекають фанати, знялась для обкладинки Harper’s Bazaar. Акторка зізналась, що відчуває напругу через велику увагу до її життя.

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37-річна акторка Нікола Кохлан, яка зіграла Пенелопу Фезерінгтон у популярному серіалі Netflix "Бріджертони", знялась для гламурного глянцю. Вона з'явилась у ніжних сукнях на обкладинці Harper’s Bazaar.

Зірка зізналась, що їй досі не віриться в успіх. Вона не очікувала отримати головну роль в такому популярному серіалі.

"Я не вірю, що є головною героїнею романтичного шоу. І це не тому, що я вважаю себе жахливою, як припускали деякі люди. Я хочу, щоб ви знали, що при правильному освітленні я тверда сімка. Це просто не те, про що я коли-небудь мріяла. Коли я була маленькою дівчинкою, я хотіла бути однією з гей-ікон, на кшталт Бетт Мідлер у ролі Сі Сі Блум", — сказала Кохлан.

Ірландська акторка Нікола Кохлан. Фото: Harper’s Bazaar

Акторка розповіла, що відчуває спорідненість з своїм персонажем. Вона — теж полюбляє самотність і спостерігати за світом з дивану.

"Основна відмінність полягає в тому, що в перших двох сезонах Пен була другорядним персонажем, дивачкою в кутку, але цього разу вона опинилася в центрі. Єдина проблема в тому, що "дивачка у кутку" — це насправді ніша, у якій я дуже добре розуміюся. Мені там зручно! Дивна дівчина, на яку ніхто не звертає уваги", — поділилась зірка.

Ірландська акторка Нікола Кохлан. Фото: Harper’s Bazaar

Втім, Нікола налякала медійністю та популярністю. Вона ніколи не була в центрі уваги, а тепер на серіал з її участю очікує увесь світ.

"Я в жаху від пильної уваги. Але, зрештою, це те, що змушує мене вийти з тіні, хоча це і лякає мене, але я пишаюся виконаною роботою, людьми, з якими я працювала, і цим прекрасним шоу, яке ми створили", — зізналась акторка.

Ірландська акторка Нікола Кохлан. Фото: Harper’s Bazaar

Нікола ще 2017 році працювала неповний робочий день в оптиці та жила з батьками. Нині ж вона — практично суперзірка та гтуєтьс до прес-туру одного з найбільших шоу Netflix за всю історію.

"Мені важко це зрозуміти. Найсмішніше, що я нічим не відрізняюся від дівчини, яка дзвонила людям і повідомляла, що їм час перевірити зір", — пожартувала акторка.

Ірландська акторка Нікола Кохлан. Фото: Harper’s Bazaar

Третій сезон "Бріджертонів" має вийти вже незабором: перша частина — 16 травня, а друга — 13 червня.

Нагадаємо, ми розповідали сюжет 3-го сезону "Бріджертонів". Також відома акторка Голда Рошевель з серіалу вдягнула сукню від українського бренду.