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Звезда "Дизель Шоу" презентовала общую песню со своим любимым, который младше ее на 16 лет

28 июня 2024 18:15
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Актриса Виктория Булитко "Дизель Шоу" выпустила клип со своим нарченым.
Актриса Виктория Булитко с женихом Кириллом Поповичем. Фото: скриншот YouTube
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Украинская актриса и участница "Дизель Шоу" Виктория Булитко вместе со своим женихом режиссером Кириллом Поповичем презентовала новую песню "Ти чому на мене дивишся?". По словам авторов, эта композиция о любви, чувствах и смелости нырнуть в отношения.

Клип был опубликован на YouTube.

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Прошлой осенью влюбленные объединились в дуэт METELyK и уже успели выпустить несколько клипов — "Ніч", "Лютий". В январе 2024 года Попович сделал актрисе предложение.

Песню ""Ти чому на мене дивишся?" пара написала очень быстро. В один из дней Попович играл на гитаре, а Булитко делала мейкап. Она спросила избранника: "Ты почему на меня смотришь?". На что Кирилл ответил: "Я смотрю, потому что любуюсь". Так родился мотив и главные слова композиции.

"Эта песня о первых моментах любви, когда мы чувствуем эти бабочки в животе. Если ты не чувствовал этого порхания внутри себя, то это значит, что ты не влюблялся. Этой песней мы хотели передать моменты, когда краснеешь от взгляда, смущаешься при встрече, когда твои ладошки потеют от вопросов и ответов. Вот это состояние влюбленности", — прокомментировала премьеру Виктория. 

Оператором и режиссером монтажа клипа выступил Дмитрий Голишевский, а помогала в его создании актриса "Дизель Шоу" Яна Глущенко.

Звезда "Дизель Шоу" презентовала общую песню со своим любимым младше ее на 16 лет - фото 1
Актриса Виктория Булитко с женихом Кириллом Поповичем. Фото: менеджмент артиста
Звезда "Дизель Шоу" презентовала общую песню со своим любимым младше ее на 16 лет - фото 2
Актриса Виктория Булитко с женихом Кириллом Поповичем. Фото: менеджмент артиста

Булитко призналась, что не хотела вступать в отношения с мужчиной на 16 лет младше ее, ведь боялась общественного осуждения.

"Если бы я не пошла на встречу этим эмоциям и отношениям, то не чувствовала того, что чувствую до сих пор. Так что основной месседж песни — любите, идите с головой и не бойтесь", — поделилась актриса.

Напомним, певица Злата Огневич представила саундтрек к фильму ужасов "Конотопская Ведьма". А также свой первый клип выпустила скандальная художница Соня Морозюк.

Дизель шоу
отношения
шоу-бизнес
украинские звезды
клип
любовь

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