Акторка Вікторія Булітко "Дизель Шоу" випустила кліп зі своїм нарченим — відео

Акторка Вікторія Булітко з нареченим Кирилом Поповичем. Фото: скриншот YouTube

Українська акторка та учасниця "Дизель Шоу" Вікторія Булітко разом зі своїм нареченим звукорежисером Кирилом Поповичем презентувала нову пісню "Ти чому на мене дивишся?". За словами авторів, ця композиція про любов, почуття та сміливість пірнути у стосунки.

Кліп був опублікований на YouTube.

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Минулої осені закохані об'єдналися у дует METELyK та вже встигли випустити кілька кліпів — "Ніч", "Лютий". У січні 2024 року Попович зробив акторці пропозицію.

Пісню "Ти чому на мене дивишся?" пара написала дуже швидко. В один з днів Попович грав на гітарі, а Булітко робила мейкап. Вона запитала в обранця: "Ти чому на мене дивишся?". На що Кирило відповів: "Я дивлюсь, бо любуюся". Так і народився мотив та головні слова композиції.

"Ця пісня про перші моменти кохання, коли ми відчуваємо ці метелики в животі. Якщо ти не відчував цього пурхання всередині себе, то це означає, що ти не закохувався. Цією піснею ми хотіли передати моменти, коли червонієш від погляду, бентежишся під час зустрічі, коли твої долоньки пітніють від запитань і відповідей. Ось цей стан закоханості", — прокоментувала прем'єру Вікторія.

Оператором та режисером монтажу кліпу виступив Дмитро Голішевський, а допомагала у його створенні акторка "Дизель Шоу" Яна Глущенко.

Акторка Вікторія Булітко з нареченим Кирилом Поповичем. Фото: менеджмент артиста

Акторка Вікторія Булітко з нареченим Кирилом Поповичем. Фото: менеджмент артиста

Булітко зізналася, що не хотіла розпочинати стосунки із чоловіком на 16 років молодшим за неї, адже боялася суспільного осуду.

"Якби я не пішла на зустріч цим емоціям і стосункам, то не відчувала того, що відчуваю й досі. То ж основний меседж пісні — кохайтеся, йдіть з головою і не бійтеся", — поділилася акторка.

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