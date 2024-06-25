Злата Огнєвіч презентувала нову пісню "Пташка" — відео

Українська співачка Злата Огнєвіч. Фото: кадр з трейлеру

Відома українська співачка Злата Огнєвіч написала саундтрек до фільму жахів "Конотопська Відьма". Стрічка вийде в прокат 22 серпня.

Трейлер був опублікований на YouTube.

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На кадрах нового трейлеру фільму жахів можна побачити співачку в образі пташки і ексклюзивні уривки з історії про трагічну історію кохання. Пісню артистка присвятила сильним українкам.

""Пташка" - пісня, яка стала саундтреком до українського фільму-помсти "Конотопська відьма". Цей трек – справжня ода жіночій силі, яка живе в кожній", — прокоментувала композицію Огнєвич.

Українська співачка Злата Огнєвіч. Фото: кадр з трейлеру

Співавтором пісні "Пташка" став колишній саундпродюсер Jerry Heil Роман Черенов (Morphom).



Фільм "Конотопська відьма" розповідає про відьму з Конотопу, яка закохалась у звичайного хлопця і заради стосунків із ним зреклася своїх відьомських сил. На початку війни окупанти вбивають її коханого і дівчина знову повертається до магії, щоб помститися їм.

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