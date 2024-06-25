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Злата Огнєвіч випустила саундтрек до фільму-помсти "Конотопська відьма" — відео

25 червня 2024 11:12
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Злата Огнєвіч презентувала нову пісню "Пташка" — відео
Українська співачка Злата Огнєвіч. Фото: кадр з трейлеру
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома українська співачка Злата Огнєвіч написала саундтрек до фільму жахів "Конотопська Відьма". Стрічка вийде в прокат 22 серпня.

Трейлер був опублікований на YouTube.

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Злата Огнєвіч написала пісню "Пташка"

На кадрах нового трейлеру фільму жахів можна побачити співачку в образі пташки і ексклюзивні уривки з історії про трагічну історію кохання. Пісню артистка присвятила сильним українкам.

""Пташка" - пісня, яка стала саундтреком до українського фільму-помсти "Конотопська відьма". Цей трек – справжня ода жіночій силі, яка живе в кожній", — прокоментувала композицію Огнєвич.

Злата Огнєвіч випустила саундтрек до фільму-помсти "Конотопська відьма" — відео - фото 1
Українська співачка Злата Огнєвіч. Фото: кадр з трейлеру

Співавтором пісні "Пташка" став колишній саундпродюсер Jerry Heil Роман Черенов (Morphom).

Фільм "Конотопська відьма" розповідає про відьму з Конотопу, яка закохалась у звичайного хлопця і заради стосунків із ним зреклася своїх відьомських сил. На початку війни окупанти вбивають її коханого і дівчина знову повертається до магії, щоб помститися їм.

Нагадаємо, школа попкультури Skvot випустила документальний серіал про українську рекламу під назвою "Три в одному". А також на початку листопада вийде стрічка "Буча" про те, як громадянин Казахстану  ризикуючи власним життя, вивозив українців із окупації.

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