Художниця Соня Морозюк випустила перший кліп — відео

Українська художниця Соня Морозюк. Фото: скриншот YouTube

Українська художниця Соня Морозюк, яка потрапила у скандал через заручини з екснареченим Романом Гринкевичем, якого звинувачують у розкраданні бюджетних коштів, випустила свій перший кліп. Дівчина презентувала власну композицію під назвою "Вільна".

Відо було опубліковано на YouTube.

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Перший кліп Соні Морозюк

Авторка "Мазні" після розриву з екснареченим Гринкевичем вирішила довести українцям, що вона може досягти успіху і без скандального чиновника. Морозюк випустила свій перший кліп на власну пісню "Вільна".

На його кадрах дівчина приміряла декілька образів. Морозюк позує перед камерою у довгій атласній сукні темно-синього кольору, ультракоротких шортах із мереживною кофтинкою. Художниця показалася у білій шкіряній куртці із написом Sonya Moroziuk.

Кадри з кліпу Соні Морозюк "Вільна". Фото: скриншот YouTube

На перших секундах її відео — обкладинка TIME за 2034 рік із заголовком "The worlds most famous artist Sonya Moroziuk" (з англ. — найвідоміша у всьому світі художниця Соня Морозюк) та її фото.

Кадри з кліпу Соні Морозюк "Вільна". Фото: скриншот YouTube

Кадри з кліпу Соні Морозюк "Вільна". Фото: скриншот YouTube

Режисеркою відео артистки стала відома кліпмейкерка Олена Вінярська.

"Сублімація останніх пів року мого життя — пісня, а не картина. Відчувати свободу в проявленнях, слідувати своєму творчому поклику, вірити у своє сьогодні, відстоювати свою непохитність. Внутрішня імперія людини може бути різною. Вкотре запрошую відчути мене, відкриваю для вас іншу свою межу, даючи нову призму сприйняття", — описала своє відео Морозюк.

Скандал із Романом Гринкевичем

Художницю звинувачують у тому, що усі подарунки від її колишнього нареченого, бізнесмена Романа Гринкевича, були отримані за рахунок коштів, вкрадених із державного бюджету. За даними слідчих, він наживався на харчуванні наших військових.

Нагадаємо, що художниця Соня Морозюк розповіла, як відреагувала на затримання свого екса Романа Гринкевича. Також дівчина пояснила, чому досі не продала прикраси від екснареченого.