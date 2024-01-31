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Звезда Дизель Шоу Виктория Булитко выходит замуж

31 января 2024 15:12
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Звезда Дизель Шоу Виктория Булитко выходит замуж
Актриса Виктория Булитко. Фото: instagram.com/bulitka
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

41-летняя звезда "Дизель Шоу" Виктория Булитко обручилась с музыкантом Кириллом Поповичем. Любимый сделал предложение актрисе в день рождения.

Видео с особого дня опубликовали на YouTube.

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Булитко ждала предложения

Виктория Булитко рассказала радостную новость – ее парень Кирилл Попович сделал ей предложение! А перед этим мужчина целый день удивлял любимую сюрпризами.

 

Это был 41-й день рождения Виктории, и сначала они отправились пострелять, потом на картинг и в грузинский ресторан. По возвращении вечером домой актрису ждала романтика: свечи и цветы.

Кирилл встал на одно колено и сделал предложение Виктории. Она же отреагировала очень эмоционально: кричала, прыгала и плясала. Видно, что это предложение женщина очень ждала!

 

Виктория Булитко
Момент предложения Виктории Булитко. Скриншот с видео на YouTube

И это не удивительно, ведь даже в публикации в Instagram на свой день рождения она рассказала, что хотела бы иметь семью.

"Первое желание не изменилось с прошлого года  я желаю скорейшей Победы нашей Свободной Стране. Второе личное  хочу крепкую хорошую веселую семью со счастливыми детишками", — написала она.

 

С Кириллом Виктория Булитко не только встречается, но и сотрудничает. Вместе они создали музыкальный дуэт METELyK и выпустили песню "Ніч".

Напомним, Виктория Булитко представила романтический дуэт.

Также мы писали, что актеры "Дизель Шоу" отреагировали на хейт по поводу своего номера об украинской семье в оккупации.

брак
Дизель шоу
украинские звезды
Виктория Булитко

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