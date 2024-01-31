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Зірка Дизель Шоу Вікторія Булітко виходить заміж

31 січня 2024 15:12
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Зірка Дизель Шоу Вікторія Булітко виходить заміж
Акторка Вікторія Булітко. Фото: instagram.com/bulitka
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

41-річна зірка Дизель Шоу Вікторія Булітко заручилася з музикантом Кирилом Поповичем. Коханий зробив пропозицію акторці у її день народження. 

Відео з особливого дня опублікували на YouTube.

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Булітко чекала на пропозицію

Вікторія Булітко розповіла радісну новину — її хлопець Кирило Попович зробив їй пропозицію! А перед цим чоловік цілий день дивував кохану сюрпризами. 

 

Це був 41-й день народження Вікторії і спочатку вони вирушили постріляти, потім на картинг і у грузинський ресторан. Повернувшись ввечері додому, на акторку чекала романтика: свічки і квіти. 

Кирило став на одне коліно і освідчився Вікторії. Вона ж відреагувала дуже емоційно: кричала, стрибала і танцювала. Видно, що на цю пропозицію жінка дуже чекала! 

 

Вікторія Булітко
Момент пропозиції Вікторії Булітко. Скриншот з відео на YouTube

І це не дивно, адже навіть у дописі в Instagram на свій день народження вона розповіла, що хотіла б мати родину. 

"Перше бажання не змінилося з минулого року — я бажаю найшвишої Перемоги нашій Вільній Країні. Друге особисте — хочу міцну добру веселу сім'ю зі щасливими діточками", — написала вона.

 

 З Кирилом Вікторія Булітко не лише зустрічається, а і співпрацює. Разом вони створили музичний дует METELyK і випустили пісню "Ніч". 

Нагадаємо, Вікторія Булітко презентувала романтичний дует. 

Також ми писали, що актори "Дизель Шоу" відреагували на хейт щодо свого номера про українську родину в окупації.

шлюб
Дизель шоу
українські зірки
Вікторія Булітко

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