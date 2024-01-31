Зірка Дизель Шоу Вікторія Булітко виходить заміж
41-річна зірка Дизель Шоу Вікторія Булітко заручилася з музикантом Кирилом Поповичем. Коханий зробив пропозицію акторці у її день народження.
Відео з особливого дня опублікували на YouTube.
Булітко чекала на пропозицію
Вікторія Булітко розповіла радісну новину — її хлопець Кирило Попович зробив їй пропозицію! А перед цим чоловік цілий день дивував кохану сюрпризами.
Це був 41-й день народження Вікторії і спочатку вони вирушили постріляти, потім на картинг і у грузинський ресторан. Повернувшись ввечері додому, на акторку чекала романтика: свічки і квіти.
Кирило став на одне коліно і освідчився Вікторії. Вона ж відреагувала дуже емоційно: кричала, стрибала і танцювала. Видно, що на цю пропозицію жінка дуже чекала!
І це не дивно, адже навіть у дописі в Instagram на свій день народження вона розповіла, що хотіла б мати родину.
"Перше бажання не змінилося з минулого року — я бажаю найшвишої Перемоги нашій Вільній Країні. Друге особисте — хочу міцну добру веселу сім'ю зі щасливими діточками", — написала вона.
З Кирилом Вікторія Булітко не лише зустрічається, а і співпрацює. Разом вони створили музичний дует METELyK і випустили пісню "Ніч".
Нагадаємо, Вікторія Булітко презентувала романтичний дует.
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