Зірка Дизель Шоу Вікторія Булітко виходить заміж

Акторка Вікторія Булітко. Фото: instagram.com/bulitka

41-річна зірка Дизель Шоу Вікторія Булітко заручилася з музикантом Кирилом Поповичем. Коханий зробив пропозицію акторці у її день народження.

Відео з особливого дня опублікували на YouTube.

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Вікторія Булітко розповіла радісну новину — її хлопець Кирило Попович зробив їй пропозицію! А перед цим чоловік цілий день дивував кохану сюрпризами.

Це був 41-й день народження Вікторії і спочатку вони вирушили постріляти, потім на картинг і у грузинський ресторан. Повернувшись ввечері додому, на акторку чекала романтика: свічки і квіти.

Кирило став на одне коліно і освідчився Вікторії. Вона ж відреагувала дуже емоційно: кричала, стрибала і танцювала. Видно, що на цю пропозицію жінка дуже чекала!

Момент пропозиції Вікторії Булітко. Скриншот з відео на YouTube

І це не дивно, адже навіть у дописі в Instagram на свій день народження вона розповіла, що хотіла б мати родину.

"Перше бажання не змінилося з минулого року — я бажаю найшвишої Перемоги нашій Вільній Країні. Друге особисте — хочу міцну добру веселу сім'ю зі щасливими діточками", — написала вона.

З Кирилом Вікторія Булітко не лише зустрічається, а і співпрацює. Разом вони створили музичний дует METELyK і випустили пісню "Ніч".

Нагадаємо, Вікторія Булітко презентувала романтичний дует.

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