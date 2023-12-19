Звезда "Эйфории" шокировала самым откровенным нарядом на премьере фильма в Австралии

Актриса Сидни Суини в сериале "Эйфория". Фото: стопкадр из сериала.

Актриса Сидни Суини, известная своей ролью соблазнительницы из сериала "Эйфория", поразила новым откровенным образом. Девушка надела прозрачное платье на премьеру фильма "Кто-угодно, кроме тебя".

Об этом пишет People.

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Актриса Сидни Суини побывала на показе романтического и комедийного фильма "Кто-угодно, кроме тебя" в Сиднее, Австралии. В этом фильме она сыграла главную роль.

26-летняя звезда шокировала публику своим соблазнительным образом. Она надела платье от Givenchy весенне-летней коллекции 2024 года, которое создал дизайнер Мэтью Уильямс.

Сидни Суини на премьере фильма "Кто-угодно, кроме тебя". Фото: BRENDON THORNE

Нежно-кремовое платье имеет глубокий вырез спереди и открывает обзор декольте и ноги актрисы. Прозрачность ткани придала соблазнительность образу.

Сидни Суини соединила платье с босоножками на платформе от Jimmy Choo и хрустальными серьгами Givenchy 4G.

Макияж звезда выбрала более сдержанную, чем одежду. Сидни предпочла нюд и розовые оттенки в этот вечер.

Очевидно, что актриса надела на премьеру фильма соблазнительный образ, потому что и в самой ленте предстает в таком амплуа.

Сидни Свини на премьере фильма "Кто-угодно, кроме тебя". Фото: DON ARNOLD

Сидни сыграла главную красавицу в фильме "Любой, кроме тебя"

В новом фильме "Любой, кроме тебя" героиня Сидни Суини вместе со старым другом по колледжу придумывает игру, во время которой пара влюбляется. Этот фильм о двух ненавидящих друг друга людях, а Сидни играет девушку, который является настоящим кошмаром.

"Когда заклятые враги колледжа воссоединяются через годы после окончания школы для свадьбы, они притворяются парой по собственным личным причинам. Но, притворяясь, они действительно влюбляются", — так описали фильм создатели.

Режиссером фильма стал Уилл Глюк, ранее не снимавший романтические комедии. Это будет дебют в этом жанре, ведь прошлыми его проектами были фильмы "Друзья с преимуществами" с Джастином Тимберлейком и Милой Кунис в главных ролях и "Легко" с Эммой Стоун и Пенном Беджли в главных ролях.

Сидни Суини в фильме "Кто-угодно, кроме тебя". Фото: стопкадр тизеру

Напомним, что Сидни Суини вспомнила, как на съемках ее покусал паук.

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