Звезда "Эйфории" сыграет монстра в новом фильме о Франкенштейне

Джейкоб Элорди. Фото: instagram.com/jacobelordi/

Актер Джейкоб Элорди, недавно успешно сыгравший роль Элвиса Пресли в ленте "Присцилла", уже получил новую роль. Оскароносный режиссер Гильермо дель Торо увидел юную звезду в образе монстра Франкештейна.

Об этом пишет издание People.

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Молодой актер сыграет роль монстра Франкенштейна в предстоящей экранизации романа Мэри Шелли 1818 года от Netflix. Ученым-изобретателем Виктором станет Оскар Айзек.

Первоначально монстра должен был воплотить на экранах Эндрю Гарфилд, однако он покинул проект из-за "переноса страйков, которые привели к конфликтам в расписании".

Также в фильме о знаменитом монстре сыграют — Мия Гот, Кристоф Вальц, Феликс Каммерер, Ларс Миккельсен и Дэвид Брэдли.

Режиссером ленты стал Гильермо дель Торо, трижды получавший премию "Оскар" — в 2006 за "Лабиринт Фавна", в 2017 году за фильм "Формулу воды" и "Пиноккио" в 2022 году.

Джейкоб Элорди в фильме "Присцилла". Фото: instagram.com/jacobelordi/

Для Джейкоба Элорди новый проект может показаться напряженным, ведь весь 2023 год он постоянно работал.

Актер сыграл Элвиса Пресли в фильме "Присцилла" Софии Копполы и Феликса Кэттона в "Солтберне" Изумруда Феннелла. Кроме того, Джейкоб продолжит играть Нейта в третьем сезоне "Эйфории".

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