Зірка "Ейфорії" зіграє монстра у новому фільмі про Франкенштейна

Джейкоб Елорді. Фото: instagram.com/jacobelordi/

Актор Джейкоб Елорді, який нещодавно успішно зіграв роль Елвіса Преслі в стрічці "Прісцилла", вже отримав нову роль. Оскароносний режисер Гільєрмо дель Торо побачив юну зірку в образі монстра Франкештейна.

Про це пише видання People.

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Молодий актор зіграє роль монстра Франкенштейна в майбутній екранізації роману Мері Шеллі 1818 року від Netflix. Вченим-винахідником Віктором стане Оскар Айзек.

Першопочатково монстра мав втілити на екранах Ендрю Гарфілд, проте він залишив проєкт через "перенесення страйків, що призвело до конфліктів у розкладі".

Також у фільмі про славетного монстра зіграють — Мія Гот, Крістоф Вальц, Фелікс Каммерер, Ларс Міккельсен і Девід Бредлі.

Режисером стрічки став Гільєрмо дель Торо, який тричі отримував премію "Оскар" — у 2006 за "Лабіринт Фавна", у 2017 році за фільм "Формула води" та "Піноккіо" 2022 року.

Джейкоб Елорді у фільмі "Прісцилла". Фото: instagram.com/jacobelordi/

Для Джейкоба Елорді новий проєкт може видатися напруженим, адже весь 2023 рік він постійно працював. Актор зіграв Елвіса Преслі у фільмі "Прісцилла" Софії Копполи та Фелікса Кеттона у "Солтберні" Смарагда Феннелла. Окрім цього, Джейкоб продовжить грати Нейта в третьому сезоні "Ейфорії".

Раніше ми писали, що зірку серіалу "Ейфорія" вкусив павук на зйомках.

Нагадаємо, що Сідні Свіні шокувала найвідвертішим вбранням на прем'єрі фільму в Австралії.