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Зірка "Ейфорії" зіграє монстра у новому фільмі про Франкенштейна

8 січня 2024 09:01
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Зірка "Ейфорії" зіграє монстра у новому фільмі про Франкенштейна
Джейкоб Елорді. Фото: instagram.com/jacobelordi/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Актор Джейкоб Елорді, який нещодавно успішно зіграв роль Елвіса Преслі в стрічці "Прісцилла", вже отримав нову роль. Оскароносний режисер Гільєрмо дель Торо побачив юну зірку в образі монстра Франкештейна. 

Про це пише видання People.

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Молодий актор  зіграє роль монстра Франкенштейна в майбутній екранізації роману Мері Шеллі 1818 року від Netflix. Вченим-винахідником Віктором стане Оскар Айзек. 

Першопочатково монстра мав втілити на екранах Ендрю Гарфілд, проте він залишив проєкт через "перенесення страйків, що призвело до конфліктів у розкладі".

Також у фільмі про славетного монстра зіграють —  Мія Гот, Крістоф Вальц, Фелікс Каммерер, Ларс Міккельсен і Девід Бредлі.

Режисером стрічки став Гільєрмо дель Торо, який тричі отримував премію "Оскар" — у 2006 за "Лабіринт Фавна", у 2017 році за фільм "Формула води" та "Піноккіо" 2022 року.

Фільм "Прісцилла"
Джейкоб Елорді у фільмі "Прісцилла". Фото: instagram.com/jacobelordi/

Для Джейкоба Елорді новий проєкт може видатися напруженим, адже весь 2023 рік він постійно працював. Актор зіграв Елвіса Преслі у фільмі "Прісцилла"  Софії Копполи та Фелікса Кеттона у "Солтберні" Смарагда Феннелла. Окрім цього, Джейкоб продовжить грати Нейта в третьому сезоні "Ейфорії".

Раніше ми писали, що зірку серіалу "Ейфорія" вкусив павук на зйомках.

Нагадаємо, що Сідні Свіні шокувала найвідвертішим вбранням на прем'єрі фільму в Австралії.

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