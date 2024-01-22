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Звезда фильма "50 оттенков серого" чуть не погиб из-за токсичной гусеницы

22 января 2024 16:12
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Звезда фильма "50 оттенков серого" чуть не погиб из-за токсичной гусеницы
Актер Джейми Дорнан. Фото: instagram.com/jamiedornan/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Актер Джейми Дорнан, известный из франшизы "50 оттенков серого", едва не погиб во время отпуска. Он получил ожоги от ядовитых насекомых и от этого могло остановится его серце.

Об этом пишет Page Six.

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Джейми Дорнан получил смертельные ожоги от ядовитой гусеницы

Британский актер Джейми Дорнан попал в больницу в Португалии с симптомами сердечного приступа. Он вместе с другом Гордоном Смартом отдыхали. Во время игры в гольф они получили ожоги от гусеницы.

Актер пожаловался товарищу, что не чувствует своих конечностей, и ему пришлось вызвать скорую.

"Мы столкнулись с мохнатыми процессийными гусеницами, и нам очень повезло, что мы выжили", — прокомментировал Смарт, тоже пострадавший от отравления насекомыми.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Jamie Dornan (@jamiedornan)

Эти насекомые имеют тысячи волосков, каждый из которых содержит токсичный для других существ белок. Он может вызвать болезненные раздражения кожи, глаз, горла, а также угрожать жизни.

"Оказалось, что на полях для гольфа на юге Португалии живут гусеницы, которые убивают собак, людей и вызывают сердечные приступы у мужчин за 40", — рассказал с улыбкой Смарт.

На данный момент жизнь Джейми Дорнона и его друга вне опасности.

Ранее звезда "50 оттенков серого" пожаловалась на свое супермодельное прошлое.

Также Джейми Дорнан заболел из-за поцелуя с лошадью.

смерть
Португалия
насекомые
актеры
зарубежные звезды
Великобритания
ожог

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