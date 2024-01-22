Зірка фільму "50 відтінків сірого" ледве не загинув через токсичну гусінь

Актор Джеймі Дорнан. Фото: instagram.com/jamiedornan/

Актор Джеймі Дорнан, який відомий з франшизи "50 відтінків сірого", ледве не загинув під час відпустки. Він отримав опіки від отруйних комах і це практично спровокувало зупинку серця.

Про це пише Page Six.

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Джеймі Дорнан отримав смертельні опіки від отруйної гусені

Британський актор Джеймі Дорнан потрапив у лікарню в Португалії із симптомами серцевого нападу. Він відпочивав разом з другом Гордоном Смартом. Під час гри у гольф вони отримали опіки від гусені.

Актор пожалівся товаригу, що не відчуває своїх кінцівок, тож йому довелося викликати швидку.

"Ми зіткнулися з волохатими процесійними гусеницями, і нам дуже пощастило, що ми вижили", — прокоментував Смарт, який теж постраждав від отруєння комахами.

Ці комахи мають тисячі волосків, кожен з яких містить токсичний для інших створінь білок. Він може викликати болісні подразнення шкіри, очей, горла, а також загрожувати життю.

"Виявилося, що на полях для гольфу на півдні Португалії живуть гусениці, які вбивають собак людей і викликають серцеві напади у чоловіків за 40", — розповів з усмішкою Смарт.

На даний момент життя Джеймі Дорнона та його друга поза небезпекою.

Раніше зірка "50 відтінків сірого" пожалівся на своє супермодельне минуле.

Також Джеймі Дорнан занедужав через поцілунок з конем.