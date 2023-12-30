Зірка "50 відтінків сірого" пожалівся на своє супермодельне минуле

Актор Джеймі Дорнан. Фото: Shutterstock

Актор Джеймі Дорнан зізнався, що "ненавидів" бути моделлю. Зірка "50 відтінків сірого" раніше працював з брендами класу люкс, такими як Calvin Klein, Dior і Armani, заробляючи до 10 тисяч фунтів стерлінгів на день.

Про це пише Daily Mail.

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У новому інтерв’ю він розповів, як "ненавидить", коли його фотографують. Зірка "П'ятдесяти відтінків сірого" розповідав, що кинув університет і пізніше подав заявку на участь у реаліті-серіалі "Модельна поведінка".

Актор Джеймі Дорнан. Фото: dailymail.co.uk

"Я ненавиджу, коли мене фотографують. Я витратив десять років, отримуючи гроші, щоб люди мене фотографували. З будь-якої причини хочуть вас сфотографувати", — говорить актор і додав, що "до цього дня" все ще ненавидить, коли його фотографують.

Джеймі розповів про своє перше прослуховування для модельного скаутського шоу, яке він вважав визначальним моментом у своїй кар’єрі, оскільки майже не пішов. Джеймі сказав, що в 2001 році у віці 19 років він кинув університет і шукав щось інше, чим зайнятися.

Актор Джеймі Дорнан. Фото: PUBLICITY PICTURE

"Я навчався в університеті рік, я був дуже спортивним, я грав у регбі в університеті та багато пив. Я вирішив кинути університет, тому що на той момент це було не для мене. Я подумав: "Я збираюся зробити щось інше зі своїм життям". Але в мене не було плану, і мій тато дуже хвилювався", — розповів Дорнан.

Сестра Джеймі переконала його подати заявку у реаліті-шоу, що призвело до того, що він зрештою пішов у актори. Шоу, Channel 4's Model Behaviour, було одним із перших реаліті-шоу такого роду, у якому шукали модель, і надавали контракт із провідним модельним агентством.

Після тривалих умовлянь сім’ї Джеймі врешті-решт погодився взяти участь у шоу, але сказав, що піде, лише якщо його друг піде з ним.

"Жодна дитина, звідки я родом, не виростає з бажанням бути моделлю. І тому я сказав: "Ні, я цього не роблю". Сестра сказала: "Просто зроби це, зроби це". У всякому разі, я переконав одного зі своїх товаришів піти зі мною, який схожий на відносно красивого чувака. Я сказав: "Ти підеш зі мною, я не зроблю це один", — говорить актор.

Однак в день прослуховування друг Джеймі, який повинен був його супроводжувати, передумав і не вставав з ліжка.

"Я подзвонив йому по дорозі туди і сказав: "Чувак, я заберу тебе біля дому за 10 хвилин", а він відповів: "Ні, я не піду". Я сказав: "Друже, ти маєш прийти, моя сестра вб’є мене, тато вб’є мене, якщо я не піду". У будь-якому випадку, я переконав його встати з ліжка, і пішов, але його вигнали швидко. Насправді я навіть не дуже добре виступив у шоу, але це мене допомогло, щоб переїхати до Лондона", — говорить зірка.

Джеймі сказав, що він дякує своєму другові за те, що він пішов з ним на прослуховування, яке поклало початок його кар’єрі, і каже, що якби він не пішов, то, на його думку, був би агентом з нерухомості.

Будучи моделлю в Лондоні зірка "50 відтінків сірого" брав участь у кампаніях Abercrombie і Fitch, FCUK, Hugo Boss, Dior Homme і Calvin Klein.

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