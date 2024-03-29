Голливудская актриса Ребел Уилсон призналась, что потеряла девственность в 35 лет — причина

Австралийская актриса Ребел Уилсон. Фото: instagram.com/rebelwilson/

Известная комедийная актриса Ребел Уилсон призналась, что потеряла девственность в возрасте 35 лет. Она считает, что причина в длительном процессе принятия собственного тела и ориентации.

Об этом она рассказала в интервью журналу PEOPLE.

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Австралийская актриса Ребел Уилсон, снявшаяся в десятках комедийных фильмов, рассказала, когда впервые имела половые отношения. Звезда считает, что потерять целомудрие нормально в любом возрасте.

"Люди могут подождать, пока они будут готовы, или подождать, пока они станут немного зрелыми. И я думаю, что это может быть положительным посланием. Очевидно, что вы не должны ждать до тридцати лет, как я, но вы не должны чувствовать давление в молодости", — сказала актриса.

Австралийская актриса Ребел Уилсон. Фото: instagram.com/rebelwilson/

Уилсон призналась, что в молодости стеснялась темы секса и даже однажды соврала о своем первом опыте, чтобы избежать унижений.

"Обычно я просто выходила из комнаты, когда проходил разговор на эту тему. А потом появлялись люди, которые говорили: "О, в 24 года уже так поздно". И вот я сижу здесь и думаю: "Боже мой, мне уже 35. Какого черта? Я выгляжу самой большой неудачницей", — поделилась комикесса.

Австралийская актриса Ребел Уилсон. Фото: instagram.com/rebelwilson/

Звезда считает, что гораздо быстрее потеряла бы целомудрие, если бы поняла и признала, что является лесбиянкой. Также в то время у нее были определенные проблемы с принятием своего тела.

Отметим, что Ребел Уилсон сделала каминг-аут в июне 2022 года, когда ей было 42. Сейчас она замужем за дизайнером Рамоной Агруме и они вместе воспитывают дочь, которую родила суррогатная мать.

Напомним, актриса Ребел Уилсон сильно похудела, впрочем, недавно снова набрала вес. Также бывшая девушка рэпера Канье Уэста шокировала признанием абъюза с его стороны.