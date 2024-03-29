Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Звезда "Идеального голоса" потеряла девственность в 35 лет arrow

Звезда "Идеального голоса" потеряла девственность в 35 лет

29 марта 2024 21:47
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Голливудская актриса Ребел Уилсон призналась, что потеряла девственность в 35 лет — причина
Австралийская актриса Ребел Уилсон. Фото: instagram.com/rebelwilson/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Известная комедийная актриса Ребел Уилсон призналась, что потеряла девственность в возрасте 35 лет. Она считает, что причина в длительном процессе принятия собственного тела и ориентации.

Об этом она рассказала в интервью журналу PEOPLE.

Читайте также:

Ребел Уилсон впервые занялась любовью в 35 лет

Австралийская актриса Ребел Уилсон, снявшаяся в десятках комедийных фильмов, рассказала, когда впервые имела половые отношения. Звезда считает, что потерять целомудрие нормально в любом возрасте.

"Люди могут подождать, пока они будут готовы, или подождать, пока они станут немного зрелыми. И я думаю, что это может быть положительным посланием. Очевидно, что вы не должны ждать до тридцати лет, как я, но вы не должны чувствовать давление в молодости", — сказала актриса.

Австралийская актриса Ребел Уилсон. Фото: instagram.com/rebelwilson/
Австралийская актриса Ребел Уилсон. Фото: instagram.com/rebelwilson/

Уилсон призналась, что в молодости стеснялась темы секса и даже однажды соврала о своем первом опыте, чтобы избежать унижений.

"Обычно я просто выходила из комнаты, когда проходил разговор на эту тему. А потом появлялись люди, которые говорили: "О, в 24 года уже так поздно". И вот я сижу здесь и думаю: "Боже мой, мне уже 35. Какого черта? Я выгляжу самой большой неудачницей", — поделилась комикесса.

Австралийская актриса Ребел Уилсон. Фото: instagram.com/rebelwilson/
Австралийская актриса Ребел Уилсон. Фото: instagram.com/rebelwilson/

Звезда считает, что гораздо быстрее потеряла бы целомудрие, если бы поняла и признала, что является лесбиянкой. Также в то время у нее были определенные проблемы с принятием своего тела.

Отметим, что Ребел Уилсон сделала каминг-аут в июне 2022 года, когда ей было 42. Сейчас она замужем за дизайнером Рамоной Агруме и они вместе воспитывают дочь, которую родила суррогатная мать.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rebel Wilson (@rebelwilson)

Напомним, актриса Ребел Уилсон сильно похудела, впрочем, недавно снова набрала вес. Также бывшая девушка рэпера Канье Уэста шокировала признанием абъюза с его стороны.

секс
Голливуд
отношения
актеры
зарубежные звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

28 марта 2024

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом