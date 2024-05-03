Звезда "Евровидения" Андрей Науменко из группы NAHABA служит в Воздушных силах Украины

Участник группы NAHABA Андрей Науменко. Фото: instagram.com/nahaba_band

Участник Евровидения Андрей Науменко из группы NAHABA рассказал, как ему служится в воздушных войсках. Он счастлив, что изменил свою жизнь и защищает Украину.

Об этом он рассказал в видео Воздушного командования "Центр".

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Вокалист Андрей Науменко служит в 40-й бригаде тактической авиации "Призраки Киева". Он мобилизовался полгода назад, однако 3 месяца проходил обучение.

В тот период он принял участие в Нацотборе "Евровидения". Андрей и его бывшая девочка Ольга Нахаба образовали группу NAHABA и с песней "GLASS" боролись за победу, впрочем, набрали немного баллов.

Однако сейчас он сконцентрирован только на службе.

"Уже полгода я служу в "Привидах Києва" и это не страшно. Потому что, когда ты служишь бок о бок с надежными собратьями, с мужественными, целеустремленными и веселыми людьми — это совсем не о страхе. Это о гордости. Это о силе. Это о победе. А будучи в армии я могу не только мечтать о победе, а реальными действиями, приближать ее", — рассказал артист.

Участник группы NAHABA Андрей Науменко. Фото: скриншот видео

Андрей убежден, что никто не создан для войны. Он служит и защищает Украину с воздуха, потому что это его выбор.

"Никто не создан для войны. Так же, как никто не создан для музыки или для рисования. Это твой выбор, это момент, в котором ты живешь и сам выбираешь — готов ты к этому или не готов. Я думаю, что мы все созданы для того, чтобы жить. А сейчас жизнь такая — сейчас наша жизнь напрямую связана с войной. Не правильно убигать от нее", — заявил артист.

Участник группы NAHABA Андрей Науменко. Фото: скриншот видео

Для Андрея переход из гражданского в военную жизнь дался не просто. Первые три месяца он адаптировался и принимал новую реальность. Впрочем, сейчас считает, что наконец-то началась его полноценная жизнь.

"Я армию представлял как чудовище, а на самом деле оказалось, что это чудовище может быть и нежным. Оно может обнять тебя и поддержать. Я нашел много теплых и добрых людей, с которыми я общаюсь", — поделился артист.

По мнению артиста, нужно всегда хотеть большего и это случится. Сейчас он стремится к Победе, как и все украинцы.

Напомним, что группа NAHABA облилась кровью перед Нацотбором на Крещатике. Также они попадали в скандал из-за сходства с российской группой "ТАТУ".