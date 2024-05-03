Зірка "Євробачення" Андрій Науменко з гурту NAHABA служить у Повітряних силах України

Участник гурту NAHABA Андрій Науменко. Фото: instagram.com/nahaba_band

Учасник Євробачення Андрій Науменко з гурту NAHABA розповів, як йому служиться в повітряних військах. Він щасливий, що змінив своє життя і захищає Україну.

Про це він розповів у відео Повітряного командування "Центр".

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Вокаліст Андрій Науменко служить в 40 бригаді тактичної авіації "Привиди Києва". Він мобілізувався півроку тому, однак 3 місяці проходив навчання.

У той період він взяв участь у Нацвідборі "Євробачення". Андрій та його колишня дівчина Ольга Нахаба створили гурт NAHABA і з піснею "GLASS" боролися за перемогу, втім набрали небагато балів.

Однак, зараз він сконцентрований лише на службі.

"Вже півроку я служу в "Привидах Києва" і це не страшно. Тому що, коли ти служиш пліч-о-пліч з надійними побратимами, з мужніми, цілеспрямованими та веселими людьми — це зовсім не про страх. Це про гордість. Це про силу. Це про перемогу. А будучи у війську я можу не лише мріяти про перемогу, а реальними діями, реальними кроками її наближати", — розповів артист.

Участник гурту NAHABA Андрій Науменко. Фото: скріншот відео

Андрій переконаний, що ніхто не створений для війни. Він нині служить і боронить Україну з повітря, тому що це його вибір.

"Ніхто не створений для війни. Так само, як ніхто не створений для музики або для малювання. Це твій вибір, це момент, в якому ти живеш і ти сам обираєш — готовий ти до цього чи не готовий. Я думаю, що ми всі створені для того, щоб жити. А зараз життя таке — зараз наше життя напряму пов‘язане з війною. І від нього тікати неправильно", — зауважив вокаліст.

Участник гурту NAHABA Андрій Науменко. Фото: скріншот відео

Для Андрія перехід з цивільного у військове життя дався непросто. Перші три місяці він адаптовувався та приймав нову реальність. Втім, нині вважає, що нарешті почалось його повноцінне життя.

"Я армію уявляв, як чудовисько, а насправді виявилось, що це чудовисько може бути і ніжним. Воно може обійняти тебе і підтримати. Я знайшла багато теплих і добрих людей, з якими я спілкуюся", — поділився артист.

На думку артиста, потрібно завжди хотіти більшого і це здійсниться. Нині він прагне Перемоги, як і всі українці.

Нагадаємо, що гурт NAHABA облився кров'ю перед Нацвідбором на Хрещатику. Також вони потрапляли в скандал через схожість з російським гуртом "ТАТУ".