Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Зірка "Євробачення" служить у Повітряних силах України arrow

Зірка "Євробачення" служить у Повітряних силах України

3 травня 2024 07:00
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Зірка "Євробачення" Андрій Науменко з гурту NAHABA служить у Повітряних силах України
Участник гурту NAHABA Андрій Науменко. Фото: instagram.com/nahaba_band
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Учасник Євробачення Андрій Науменко з гурту NAHABA розповів, як йому служиться в повітряних військах. Він щасливий, що змінив своє життя і захищає Україну.

Про це він розповів у відео Повітряного командування "Центр".

Читайте також:

NAHABA служить у "Привидах Києва"

Вокаліст Андрій Науменко служить в 40 бригаді тактичної авіації "Привиди Києва". Він мобілізувався півроку тому, однак 3 місяці проходив навчання.

У той період він взяв участь у Нацвідборі "Євробачення". Андрій та його колишня дівчина Ольга Нахаба створили гурт NAHABA і з піснею "GLASS" боролися за перемогу, втім набрали небагато балів. 

Однак, зараз він сконцентрований лише на службі. 

"Вже півроку я служу в "Привидах Києва" і це не страшно. Тому що, коли ти служиш пліч-о-пліч з надійними побратимами, з мужніми, цілеспрямованими та веселими людьми — це зовсім не про страх. Це про гордість. Це про силу. Це про перемогу. А будучи у війську я можу не лише мріяти про перемогу, а реальними діями, реальними кроками її наближати", — розповів артист.

Участник гурту NAHABA Андрій Науменко. Фото: скріншот відео
Участник гурту NAHABA Андрій Науменко. Фото: скріншот відео

Андрій переконаний, що ніхто не створений для війни. Він нині служить і боронить Україну з повітря, тому що це його вибір. 

"Ніхто не створений для війни. Так само, як ніхто не створений для музики або для малювання. Це твій вибір, це момент, в якому ти живеш і ти сам обираєш — готовий ти до цього чи не готовий. Я думаю, що ми всі створені для того, щоб жити. А зараз життя таке — зараз наше життя напряму пов‘язане з війною. І від нього тікати неправильно", — зауважив вокаліст.

Участник гурту NAHABA Андрій Науменко. Фото: скріншот відео
Участник гурту NAHABA Андрій Науменко. Фото: скріншот відео

Для Андрія перехід з цивільного у військове життя дався непросто. Перші три місяці він адаптовувався та приймав нову реальність. Втім, нині вважає, що нарешті почалось його повноцінне життя. 

"Я армію уявляв, як чудовисько, а насправді виявилось, що це чудовисько може бути і ніжним. Воно може обійняти тебе і підтримати. Я знайшла багато теплих і добрих людей, з якими я спілкуюся", — поділився артист.

На думку артиста, потрібно завжди хотіти більшого і це здійсниться. Нині він прагне Перемоги, як і всі українці.

Нагадаємо, що гурт NAHABA облився кров'ю перед Нацвідбором на Хрещатику. Також вони потрапляли в скандал через схожість з російським гуртом "ТАТУ".

Євробачення
війна
ЗСУ
армія
співак
українські зірки
конкурс
авіація

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

25 квітня 2024

15:54 Стало відомо, як каратимуть чоловіків, які не зʼявляться в ТЦК протягом 60 днів

Розклад ефірів

Всі ефіри