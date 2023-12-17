Звезда "Короны" рассказала, как пережила смерть королевы Елизаветы II

Имельда Стонтон в качестве королевы Елизаветы II. Фото: стопкадр сериала "Корона"

Актриса Имельда Стонтон, сыгравшая культовую роль в "Короне", призналась, что ее "уничтожило" известие о смерти королевы Елизаветы II. Звезда 10 дней была в трауре.

Об этом она рассказала в эфире "Шоу Грэма Нортона".

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67-летняя актриса Имельда Стонтон была на съемках "Короны", когда весь мир узнал о смерти королевы Елизаветы II.

"Лесли Мэнвилл, играющая принцессу Маргарет, и я снимались, а во время обеда нам сказали, что мы можем услышать грустные новости", — делится воспоминаниями звезда.

Актриса сначала была смущена. Продюсеры спросили, хочет ли она остановить съемочный процесс, однако она отказалась.

Иммельда Стонтон и Джонатан Прайс в сериале "Корона". Фото: стопкадр сериала

"Мы продолжили и закончили день. Странно, что в расписании у меня было 10 выходных, которые были 10 днями траура. В ту ночь я была неутешительна. Мне было грустно, но, очевидно, что это было вызвано тем, что я с ней так долго жила", — рассказала Стонтон.

О смерти королевы Елизаветы было объявлено 8 сентября 2022 года. Ей было 96 лет.

Играть Елизавету стало для актрисы вызовом

Имельда Стонтон играет королеву в 5 и 6 сезонах сериала "Короны". Когда она только получила эту работу, актриса рассказала свои первые впечатления в программе "Женские часы" на радио BBC.

"Я думаю, что это мой дополнительный вызов, он заключается в том, что я сейчас играю королеву, с которой мы немного больше знакомы", — призналась актриса, которая раньше была наиболее известна по роли Долорес Амбридж в "Гарри Поттере".

Долорес Амбридж в фильме "Гарри Поттер". Фото: стопкадр фильма

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