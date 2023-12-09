Американці обрали власну принцесу, і це не Меган Маркл

Герцогиня Сассекська Меган Маркл. Фото: Reuters

Чергове опитування показало, що Кейт Міддлтон є "народною принцесою" у США. Принцу Гаррі та Меган Маркл не вдалося завоювати прихильність американців після їхнього переїзду в США.

Про це пише Daily Mail.

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Принцеса Уельська є улюбленицею американців з 44 відсотками голосів, а її чоловік і спадкоємець престолу принц Вільям займає друге місце з 36 відсотками.

Американці обрали власну принцесу. Фото: Daily Mail

Американці оцінили внесок принца Гаррі та Меган Маркл у політику. Фото: Daily Mail

У Гаррі 28 відсотків, а у Меган — 21 відсоток. Опитування 1000 американців проводилося з 30 листопада по 1 грудня під час реакції на книгу Оміда Скобі.

У голландських примірниках книги Скобі, якого назвали неофіційним представником пари, названо ймовірних "королівських расистів", які, як стверджують Гаррі та Меган, виказали "занепокоєння" щодо кольору шкіри їхнього сина Арчі ще до його народження. Спочатку Скобі заперечував відповідальність за цю помилку, але тепер визнав, що включив імена в "ранню" копію, надану голландським видавцям для перекладу.

Опитування також показує, що більше чверті американців (26 відсотків) вважають, що Гаррі та Меган "надто залучені в американську політику". Хоча 34 відсотки сказали, що пара залучена "приблизно в невеликій кількості", це вказує на те, що частина країни розчарована їхньою публічною позицією щодо деяких політичних питань.

Соціолог Джеймс Джонсон з компанії JL Partners, яка проводила опитування, сказав: "Кейт — народна принцеса. Це вердикт американської громадськості".

Герцоги Сассекські Меган Маркл та принц Гаррі. Фото: Reuters

Висновки були опубліковані після того, як Верховний суд Великої Британії заслухав заяву Гаррі про те, що він відчував себе "змушеним" залишити країну та переїхати з Меган до Америки, тому що у Великій Британії було "неможливо забезпечити безпеку його дітям".

Його коментарі були зачитані під час судової справи, яку він порушив проти міністерства внутрішніх справ Великої Британії щодо рішення скоротити заходи безпеки після того, як він залишив королівську сім’ю.

Опитування показало, що 42 відсотки американців вважають, що Гаррі та Меган повинні залишитися в Сполучених Штатах, а 31 відсоток вважають, що вони повинні повернутися до Великобританії.

Вони залишили королівську сім’ю в січні 2020 року та переїхали до Каліфорнії через кілька місяців. Пара підписала угоду зі Spotify на суму в 20 мільйонів доларів, а також уклала угоду з Netflix вартістю близько 100 мільйонів доларів, яка включала їхні документальні серіали. Гаррі також випустив автобіографію Spare, і подружжя працювало над тим, щоб представити себе філантропами.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон на тлі расистського скандалу вразила білосніжним виходом на різдвяному концерті.

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